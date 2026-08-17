جوان آنلاین: گزارش رسمی اخیر کنست نشان میدهد که در سالهای اخیر، تعداد اسرائیلیهایی که به اراضی اشغالی بازمیگردند، به شدت کاهش یافته و در عین حال تعداد کسانی که آنجا را ترک میکنند، افزایش یافته است.
یدیعوت آحارونوت روز دوشنبه با استناد به گزارشی از مرکز تحقیقات و اطلاعات کنست این مطلب را عنوان کرد.
این گزارش در بحبوحه خشم گسترده عمومی و رسمی نسبت به اسرائیل در سراسر جهان به دلیل جنگ نسلکشی مورد حمایت آمریکا علیه غزه از ۸ اکتبر ۲۰۲۳ منتشر میشود.
این نسلکشی بیش از ۷۳۰۰۰ فلسطینی را به شهادت رسانده و بیش از ۱۷۴۰۰۰ نفر را زخمی کرده است که بیشتر آنها زن و کودک بودهاند و ۹۰ درصد از زیرساختهای غزه را ویران کرده است. سازمان ملل متحد هزینههای بازسازی را حدود ۷۰ میلیارد دلار تخمین زده است.
به گفته این روزنامه، گزارش کنست تأکید میکند: در سالهای ۲۰۲۲ تا ۲۰۲۴، کاهش شدید ۵۳ درصدی در تعداد ساکنان بازگشته وجود داشته است.
این گزارش به نسبت بازگشت اسرائیلیها در سال ۲۰۲۵ نپرداخته است.
این روزنامه اعلام کرد که این کاهش با دادههای منتشر شده اخیر توسط اداره مرکزی آمار اسرائیل و محققان دانشگاهی که افزایش شدید تعداد اسرائیلیهایی که خارج میشوند را نشان میدهد، همزمان است.