تونی بلر برای مذاکرات صلح غزه با مقامات حماس دیدار کرد

جوان آنلاین: تونی بلر، نخست وزیر پیشین انگلیس روز یکشنبه همراه با جارد کوشنر، داماد دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا و نماینده او در صلح خاورمیانه با رهبران گروه حماس دیدار داشت. آنها همچنین امروز (دوشنبه) با مقام‌های اسرائیلی دیدار کردند.

به گزارش ایسنا، به نوشته روزنامه تلگراف، مرحله دوم این طرح که شامل تشکیل حکومت جدید فلسطینی و آغاز بازسازی نوار غزه است، به دلیل اختلافات بر سر ترتیب خروج اسرائیل و خلع سلاح حماس به بن‌بست رسیده است.

تونی بلر عضو هیات اجرایی شورای صلح، ائتلافی بین‌المللی از رهبران، با هدف دستیابی به صلح پایدار و بازسازی در غزه است.

پس از آنکه چندین کشور عربی نگرانی خود را در مورد نقش بلر در جنگ عراق در سال ۲۰۰۳ ابراز کردند، سمت فرستاده ارشد به او داده نشد.

خلیل الحیه، رهبر سیاسی جدید حماس در نشست قاهره به همراه حسن رشاد، رئیس اطلاعات مصر و علی الذوادی، دیپلمات قطری و یک مقام ارشد ترکیه شرکت کرد.

این مذاکرات در حالی انجام شده که ارتش صهیونیستی هنوز بخش‌هایی از غزه و مناطق مرزی آن را کنترل می‌کند. علی‌رغم درخواست‌های آمریکا برای پایان دادن به درگیری‌ها، ارتش اسرائیل همچنان به طور متناوب به نوار غزه حمله می‌کند.

طرح ۱۵ ماده‌ای شورای صلح خواستار پایان فوری عملیات نظامی در غزه، از جمله خلع سلاح حماس و خروج نیروهای اسرائیلی و اجازه بازسازی این سرزمین تحت یک دولت غیرنظامی جدید فلسطینی است.

بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم صهیونیستی که قبل از انتخابات اکتبر در نظرسنجی‌ها با مشکل مواجه است، از پذیرش این طرح تا زمان خلع سلاح حماس خودداری کرده است. کارشناسان می‌گویند که اجرای این بخش، سخت‌ترین بخش توافق خواهد بود و می‌تواند سال‌ها طول بکشد.

حماس همچنین اعلام کرد که از شورای صلح خواسته است تا اسرائیل را وادار به پذیرش طرح صلح برای غزه کند.

این گروه در بیانیه‌ای اعلام کرد که از شورا و کشورهای میانجی خواسته است تا «اشغالگران را مجبور به اجرای تمام تعهدات خود تحت مرحله اول، پایان دادن به تمام تخلفات، توقف کشتارها و تجاوزها و تایید نقشه راه برای مرحله دوم طرح آتش‌بس با میانجیگری ایالات متحده کنند.»