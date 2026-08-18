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تاریخ انتشار: ۲۷ مرداد ۱۴۰۵ - ۰۶:۰۰
بين‌الملل » اخبار كلی

حقه پنتاگون برای کمتر نشان‌دادن تلفات امریکایی‌ها

1 پنتاگون از روش جدیدی برای شمارش تعداد سربازان امریکایی کشته و زخمی در جنگ ایران استفاده می‌کند که به گفته یک مقام دولتی ایالات متحده این روش، راه را برای پنهان کردن تعداد واقعی هموار می‌کند
زهرا سادات‌آفرینی

جوان آنلاین: پنتاگون از روش جدیدی برای شمارش تعداد سربازان امریکایی کشته و زخمی در جنگ ایران استفاده می‌کند که به گفته یک مقام دولتی ایالات متحده این روش، راه را برای پنهان کردن تعداد واقعی هموار می‌کند. از جمله اینکه، نیرو‌های امریکایی که از هفتم جولای (۱۶ تیر) کشته یا زخمی شده‌اند، اکنون جدا از تلفات ماه‌های اول جنگ ایران شمارش می‌شوند. 
از زمان آغاز درگیری، وزارت جنگ ایالات متحده امریکا (پنتاگون)، آمار رسمی قربانیان را در وبگاه سیستم تحلیل تلفات دفاعی یا (DCAS) منتشر کرده است که اعضای متوفی، زخمی یا بیمار، خدمات را برای کنگره و رئیس‌جمهور ردیابی می‌کند. این مجموع رسمی کشته‌ها و زخمی‌ها، همانطور که طی ماه‌ها مستند شده است، یک آمار بسیار کمتر از حد واقعی بوده که ناشی از چیزی است که همان مقام قبلاً آن را «لاپوشانی تلفات» نامیده بود. حالا، اما پس از یک‌سری حملات ایران به تأسیسات ایالات متحده در غرب آسیا طی ماه جولای، پنتاگون هفته گذشته رویکرد جدیدی در پیش گرفت و تلفات از هفتم جولای اکنون به‌طور جداگانه در یک صفحه وب جدید با عنوان کلی «عملیات‌های خارج از کشور» شمارش می‌شوند. به این ترتیب و براساس آمار روز دوشنبه در صفحه جدید عملیات‌های برون‌مرزی، از هفتم جولای تاکنون، ۲۷۳ سرباز امریکایی کشته یا زخمی شده‌اند. 


 افزایش آمار به بیش از ۹۰۰ نفر 
وقتی این آمار رسمی را با صفحه موجود DCAS برای جنگ ایران ترکیب کنیم، به ۷۰۴ نفر می‌رسیم که افزایش ۸۳ درصدی را در تلفات از هشتم آوریل، یعنی روزی که اولین توافق آتش‌بس بین دولت ترامپ و ایران منعقد شد، نشان می‌دهد. با اضافه کردن تلفات شناخته شده‌ای که در صفحه یاد شده به آنها پرداخته نشده، مجموع تلفات از ۹۰۰ نفر فراتر می‌رود. ماه‌هاست که در مورد دستکاری‌های این‌چنینی در اینترسپت و نیویورک تایمز گزارش‌هایی منتشر شده، اما پنتاگون درباره آنها اظهارنظر نکرده است. تنها ابراز عقیده این بود که پنتاگون به نیویورک‌تایمز گفت که از زمان پایان عملیات خشم حماسی، این وزارتخانه تلفات را به عنوان عملیات‌های خارج از کشور در حوزه مسئولیت سنتکام طبقه‌بندی می‌کند. این تغییر پس از آن صورت می‌گیرد که شان پارنل سخنگوی پنتاگون، در ۲۰‌جولای (۲۹ تیر)، ادعا کرد گزارش‌های مربوط به تلاش پنتاگون برای پنهان کردن اخبار مربوط به ده‌ها کشته امریکایی، بی‌اساس و از روی بدخواهی است، اما در عین حال، یک مقام امریکایی در همان روز به اینترسپت گفت که حملات اخیر ایران به پایگاه‌های امریکایی «بسیار بیشتر» از آنچه پنتاگون اذعان کرده به زخمی شدن پرسنل منجر شده است. به گفته یک مقام امریکایی دیگر که به دلیل مجاز نبودن به صحبت با مطبوعات، نخواست نامش فاش شود، افزایش تلفات ناشی از حملات ایران به حداقل ۹ پایگاه امریکایی در سراسر غرب آسیا از ۹ جولای تاکنون را تأیید کرد. 


 سکوت پنتاگون 
به‌رغم ماه‌ها ادعای دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور امریکا و پیت هگست، وزیر جنگ خودخوانده مبنی بر نابودی ارتش ایران، ارتش ایران موفق شد با استفاده از ترکیبی از پهپاد‌های تهاجمی و موشک‌های بالستیک پیشرفته، سیستم‌های دفاع هوایی ایالات متحده را در هم بشکند. ماه گذشته، آمار نیرو‌هایی که در پی افزایش حملات، زخمی شده‌اند، همواره در نوسان قرار داشت. در ۲۱ جولای (۳۰ تیر)، تعداد تلفات DCAS برای عملیات خشم حماسی ۵۰۰ نفر اعلام شده، اما الان این تعداد به ۴۳۱ نفر کاهش یافته است. ماه‌ها بود که نشریه اینترسپت متوجه ناهنجاری‌هایی در آمار ارائه شده در وبگاه DCAS می‌شد. برای مثال، در ۲۱ آوریل (اول اردیبهشت)، تعداد نیرو‌های زخمی در حین نبرد ۱۵‌نفر کاهش یافت، بدون اینکه وزارت جنگ رسماً آن را تأیید کند. از آن زمان تاکنون و با وجود سؤالات مکرر، پنتاگون در مورد این نابرابری‌ها در آمار تلفات خود اظهارنظری نکرده است. 


 عدم گزارش تلفات یک‌روزه 
گزارش قبلی اینترسپت همچنین نشان داد که DCAS صد‌ها نفر از پرسنل کشته و زخمی عملیات خشم حماسی را از دست داده است. در فهرست اسامی کشته‌شدگان پنتاگون، هنوز نام سرگرد سورفلی داویوس افسر سیگنال و ارتباطات گارد ملی ارتش نیویورک وجود ندارد؛ او به ستاد لشکر ۴۲ پیاده‌نظام منصوب شده بود و طبق گزارش‌ها در ششم مارس (۱۷ فروردین) در حین انجام وظیفه در کمپ بورینگ، کویت، بر اثر بیماری ناگهانی درگذشت. مرگ داویوس، حتی با وجود اینکه از آمار رسمی حذف شده بود، به‌طور گسترده مورد تأیید قرار گرفت. مایک لاولر، نماینده جمهوری‌خواه از نیویورک در مراسم یادبودی در همان ماه در مورد او صحبت کرد و ژنرال دن کین، رئیس ستاد مشترک ارتش، ضمن «ادای احترام به کشته‌شدگان ما»، از داویوس قدردانی کرد. در چنین شرایطی، سوابق پنتاگون که از طریق قانون آزادی اطلاعات به دست آمده، نشان می‌دهد که بیش از ۴۰۰ مورد تلفات بین ۲۸ فوریه (۹ اسفند) و هشتم آوریل (۱۹ فروردین) ثبت شده است. ۷۰ مورد تنها در ۱۸ مارس (۲۹ فروردین) رخ داده، اما پنتاگون هرگز این تلفات عظیم را که طی یک روز رخ داد گزارش نکرده است. 
نیک تورس 
 گزارشگر ارشد اینترسپت
 چهارم آگوست ۲۰۲۶

منبع: روزنامه جوان
برچسب ها: پنتاگون ، امریکا ، جنگ
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