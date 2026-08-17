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تاریخ انتشار: ۲۶ مرداد ۱۴۰۵ - ۱۴:۳۷
بين‌الملل » اخبار كلی

تلگراف: پایگاه‌های پهپادی مخفی روسیه تهدیدی علیه ناتو است

پایگاه براساس گزارش تلگراف، روسیه شبکه‌ای از پایگاه‌های مخفی در امتداد مرزهای غربی خود ایجاد کرده است که می‌توان از آن‌ها پهپادهای انتحاری دوربرد پیشرفته را به عمق خاک کشورهای ناتو شلیک کرد.

جوان آنلاین: روزنامه تلگراف با تحلیل داده‌های یک شرکت اطلاعاتی نوشته روسیه در نواحی غربی قلمرو خود پایگاه‌های پهپادی مخفی احداث کرده است که به تشدید حملات علیه اوکراین کمک می‌کند و کشورهای جبهه شرقی ناتو را در برد پهپادهای روسی پیشرفته قرار می‌دهد که قادر به حمل مواد منفجره تا ۹۰ کیلوگرم هستند؛ امری که تهدیدی بلندمدت برای ناتو به شمار می‌رود.

به گزارش ایسنا، رسانه انگلیسی گزارش داد: دست‌کم ۱۰ پایگاه جدید با سکوهای پرتاب برای پیشرفته‌ترین پهپادهای دوربرد روسیه شناسایی شده است. برخی از این پایگاه‌ها هم‌اکنون برای حمله به اوکراین استفاده می‌شوند و نزدیکی آن‌ها به مرز، به روسیه در حملات هوایی گسترده کمک می‌کند. با این حال، تحلیلگران هشدار می‌دهند که این پایگاه‌ها تهدیدی بلندمدت برای متحدان ناتو محسوب می‌شوند و برخی از آن‌ها قدرتمندترین پهپادهای روسیه را در برد ورشو قرار می‌دهند.  

مقامات اطلاعاتی اروپا و آمریکا بر این باورند که روسیه در حال بررسی تحرکی مسلحانه علیه خاک لهستان، حملات موشکی یا پهپادی علیه زیرساخت‌های حیاتی یا حملات پرچم‌دروغین است، به نوعی که اوکراین مقصر دانسته شود.

این روزنامه نوشت، با استفاده از اسناد فاش‌شده و تصاویر ماهواره‌ای، دست‌کم ۵۹ ریل پرتاب جدید -مسیرهای هدایت مکانیکی که برای برخاستن پهپادهای بال‌ثابت به جای باند فرودگاه سنتی استفاده می‌شود- را در امتداد مرز روسیه با بلاروس و اوکراین شناسایی کرد.

برخی از این پایگاه‌های پهپادی پیشتر پایگاه‌های نظامی و فرودگاه‌های غیرنظامی بوده‌اند که تغییر کاربری داده شده‌اند و سکوهای پرتاب اضافی در مناطق روستایی روسیه ایجاد شده‌اند.

تصاویر تحلیل‌شده توسط شرکت اطلاعاتی DroneSec نشان داد که حدود ۲۰ عدد از ریل‌های تازه‌نصب‌شده ظاهرا دارای طول بیشتری هستند که نشان‌دهنده توانایی آن‌ها برای پرتاب جدیدترین پهپادهای دوربرد تهاجمی کرملین است.

هیچ سندی از برنامه‌ریزی روسیه برای اجرای حمله‌ای علیه کشورهای ناتو، از جمله لهستان در دست نیست اما رهبران ناتو برای درگیری آینده آماده می‌شوند. کرملین مدعی است که پهپادهای کندتر و قدیمی‌تر نیز می‌توانند به سواحل بریتانیا برسند اما احتمالا هر تلاشی برای هدف قرار دادن خاک بریتانیا از این پایگاه‌های پهپادی رهگیری خواهد شد.

در بخش دیگری از این گزارش مطرح شد: تصاویر، نشان‌دهنده افزایش قابل‌توجه حضور پهپادهای پیشرفته‌ای است که قادر به حمل مواد منفجره ۹۰ کیلوگرمی و دور زدن سامانه‌های دفاع هوایی به دلیل پرواز سریع هستند. در یکی از پایگاه‌ها فضای انبار برای نگهداری هم‌زمان بیش از ۱۰۰۰ فروند پهپاد در محل وجود دارد. در تعدادی از  پایگاه‌های کلیدی، ریل‌های پرتاب بیشتری در دست ساخت هستند که نشان‌دهنده عزم مسکو برای افزایش تهدید پهپادی آن است. این پایگاه‌ها توسط تعدادی از کارخانه‌های مهمات‌سازی در نقاط مختلف روسیه تامین می‌شوند.

مایک مونیک، مدیرعامل و بنیانگذار شرکت DroneSec که تصاویر ماهواره‌ای را تحلیل کرده، گفت کرملین شبکه پهپادی خود را «به‌طور قابل‌توجهی گسترش داده» تا «به اوکراین حمله کند و کشورهای ناتو را در معرض خطر چنین حملاتی قرار دهد.»

داده‌های ردیابی منابع باز نشان داده است که ۷ مورد از این ۱۰ پایگاه پهپادی یادشده که توسط روزنامه تلگراف شناسایی شده در برخی از حملات اخیر مسکو علیه کی‌یف به کار رفته است.

کشورهای همسایه روسیه و اوکراین در خلال جنگ این دو کشور گاهی هشدار تهدید هوایی صادر کرده و پهپادها را سرنگون می‌کنند. ‌ پیش‌تر کشورهای اروپایی همسایه اوکراین شاهد ورود پهپادها و جنگنده‌های روسیه به حریم هوایی خود بوده‌اند، اگرچه روسیه عمدی بودن آن را رد کرده است. کشورهای عضو ناتو این اقدام را محکوم کرده و سنجش آستانه تحمل کشورهای اروپایی در برابر تهاجم احتمالی مسکو دانستند.

همسایگان شمالی روسیه در ناتو در حال تشدید تدابیر امنیتی پیرامون سدها، نیروگاه‌ها و زیرساخت‌های گاز طبیعی هستند که نشان‌دهنده نگرانی فزاینده از این است که مسکو با استفاده از پهپادهای اوکراینی، دست به یک عملیات تهاجمی «پرچم دروغین» علیه آن‌ها بزند.

برچسب ها: پایگاه نظامی ، ناتو ، ارتش روسیه
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