شمار شهدای غزه به ۷۳ هزار و ۳۹۹ نفر رسید

با تداوم تجاوزهای رژیم صهیونیستی به نوار غزه، شمار کلی شهدای این باریکه به ۷۳ هزار و ۳۹۹ نفر رسید.

جوان آنلاین: وزارت بهداشت غزه اعلام کرد که طی ۴۸ ساعت گذشته ۵ نفر در این منطقه شهید و ۱۸ نفر دیگر مجروح شدند.

طبق این گزارش، از زمان اعلام آتش بس در ۱۱ اکتبر ۲۰۲۵(۱۹ مهر ۱۴۰۴) تاکنون یک هزار و ۲۶۵ نفر شهید و ۴ هزار و ۱۹۸ نفر دیگر مجروح شدند.

همچنین در این مدت پیکر ۸۱۳ شهید زیر آوار یافت شد.

با احتساب این شهدا، شمار کلی شهدای غزه از هفتم اکتبر ۲۰۲۳(۱۵ مهر ۱۴۰۲) تاکنون به ۷۳ هزار و ۳۹۹ نفر و شمار مجروحان به ۱۷۴ هزار و ۳۱۰ نفر رسید.

این درحالی است که اخیرا دفتر حقوق بشر سازمان ملل در سرزمین‌های اشغالی فلسطین موسوم به «اوچا» اعلام کرد فلسطینی‌هایی که در حال بازگشت به نوار غزه هستند، هنگام عبور از گذرگاه کرم ابوسالم و پیش از آن در گذرگاه رفح، با خشونت فیزیکی، تهدید، رفتار تحقیرآمیز و بازرسی از سوی نظامیان رژیم صهیونیستی مواجه شده‌اند.

بر اساس گزارش مرکز اطلاع‌رسانی سازمان ملل، دفتر حقوق بشر این سازمان اعلام کرد گزارش‌های گسترده‌ای درباره مصادره داروها، تجهیزات پزشکی، مدارک شخصی، مدارک تحصیلی، پول و دیگر وسایل شخصی فلسطینی‌ها دریافت کرده است؛ بدون آنکه سازوکاری برای بازگرداندن این اموال وجود داشته باشد.

این دفتر افزود: صدها فلسطینی بازگشته، سفرهای طولانی و دشواری را توصیف کرده‌اند. تنها در یکی از روزهای ماه ژوئیه(تیرماه)، ۵۴ نفر از ۹۲ فرد بازگشته تأیید کردند که بخشی یا تمام وسایل شخصی آنها، از جمله داروها و تجهیزات کمکی، مصادره شده است.