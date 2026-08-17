کد خبر: 1374410
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تاریخ انتشار: ۲۶ مرداد ۱۴۰۵ - ۱۴:۱۳
بين‌الملل » اخبار كلی

آتلانتیک: کینه ترامپ، دفاع سایبری آمریکا را قربانی کرد

اتلانتیک به نوشته آتلانتیک، کینه ترامپ از انتخابات ۲۰۲۰ به تضعیف آژانس امنیت سایبری آمریکا انجامیده است. کاهش بودجه، اخراج نیروها و سیاسی‌شدن این نهاد، همزمان با افزایش تهدیدهای سایبری، اعتماد ایالت‌ها را از بین برده و زیرساخت‌های حیاتی آمریکا را آسیب‌پذیرتر کرده است.

جوان آنلاین: تضعیف عمدی آژانس امنیت سایبری آمریکا توسط ترامپ، که ریشه در کینه او از انتخابات ۲۰۲۰ دارد، ایالات متحده را در بحبوحه جنگ متجاوزانه علیه ایران فلج کرده و با اعتمادی از دست‌رفته میان دولت و مقامات ایالتی رها کرده است.

به گزراش ایسنا، مجله آتلانتیک در گزارشی به این موضوع پرداخت و نوشت: دونالد ترامپ در دوره اول ریاست جمهوری خود آژانس امنیت سایبری و امنیت زیرساخت را ایجاد کرد، اما پس از آنکه این آژانس در سال ۲۰۲۰ انتخابات را «امن‌ترین» خواند و ادعای تقلب ترامپ را رد کرد، کینه این آژانس را به دل گرفت. در دوره دوم ریاست جمهوری ترامپ و بازگشت به قدرت، بودجه و نیروی این آژانس به‌شدت کاهش یافت، یک‌سوم کارکنان اخراج شدند و تا مدت‌ها مدیر دائمی نداشت. گرچه آنها اخیرا قصد افزایش نیرو دارند، اما خیلی دیر شده است.

تداوم بی‌علاقگی به آژانس امنیت سایبری و امنیت زیرساخت در جریان اقدامات برای ایجاد بازوی کارآمدسازی دولت (DOGE) در ماه‌های نخست بازگشت ترامپ به کاخ سفید ایجاد شد، به طوریکه بودجه این آژانس کاهش یافت و یک‌سوم از کارکنان آن اخراج شدند. این آژانس از زمان بازگشت ترامپ به قدرت، مدیر دائمی با تایید سنا نداشته است. در آوریل، کاخ سفید کاهش بودجه بیشتری را برای این آژانس پیشنهاد کرد، اما قانونگذاران جمهوری‌خواه نگرانی خود را ابراز کرده‌اند که زیرساخت‌های حیاتی آمریکا از همین الان هم بیش از حد آسیب‌پذیر است.

به نوشته آتلانتیک، آژانس امنیت سایبری و امنیت زیرساخت آمریکا قرار بود تخصص فنی غیرحزبی ارائه دهد و مانند سازمان امنیت حمل‌ونقل یا سرویس مخفی عمل کند. این آژانس هیچ اختیار نظارتی ندارد، بنابراین به اعتماد مقامات ایالتی و محلی که خواهان پشتیبانی و مشاوره آن هستند، متکی است. اما امید به اینکه این آژانس فراتر از سیاست عمل کند، پس از انتخابات ریاست‌جمهوری ۲۰۲۰ آسیب دید. قانونگذاران جمهوری‌خواه نسبت به تلاش‌های دولت بایدن برای به‌کارگیری آژانس مذکور علیه کمپین‌های اطلاعات نادرست خارجی، به خشم آمدند و دولت را متهم کردند که از آژانس برای اعمال فشار بر شرکت‌های رسانه‌های اجتماعی و سانسور گفتار محافظه‌کارانه استفاده کرده است.

دولت ترامپ به‌جای مقابله با تهدیدات خارجی، تمرکز خود را بر بررسی ادعاهای تقلب در انتخابات ۲۰۲۰ گذاشته و جلسات توجیهی امنیتی را برای مسئولان ایالتی قطع کرده است. آنها حتی کارمندان مقابله با اطلاعات به اصطلاح نادرست خارجی را مرخص کرده و فعالان حامی ادعای تقلب را به جای آنها گمارده‌اند.

رسانه آمریکایی همچنین با اشاره به جنگ متجاوزانه ایالات متحده علیه ایران مدعی شد که «هکرهای وابسته به ایران» به سیستم‌های آب و فاضلاب در بیش از ۳۰ ایالت آمریکا نفوذ کرده‌اند، به عنوان مثال در مینه‌سوتا سیستم آب هک شد. همچنین حملاتی به بنادر کارولینای شمالی صورت گرفته است. زیرساخت‌های آمریکا به‌ویژه سیستم‌های آب کوچک به صورت کلی ناامن و از نظر سایبری ضعیف هستند، اما دولت فدرال کمکی به آنها نمی‌کند.

همین رویه از سوی ترامپ باعث شد تا اعتماد اطمینان به وضعیت مقابله با حملات سایبری ضعیف شود. مسئولان انتخاباتی ایالتی به‌ویژه دموکرات‌ها دیگر به آژانس امنیت سایبری و امنیت زیرساخت اعتماد ندارند. آتلانتیک می‌نویسد: «آنها می‌ترسند اطلاعاتی که با آژانس به اشتراک بگذارند، علیه خودشان استفاده شود. به عنوان مثال، ترامپ فرماندار دموکرات مینه‌سوتا را مقصر حملات سایبری معرفی کرد. برخی ایالت‌ها حالا با پیمانکاران خصوصی یا اشتراک‌گذاری اطلاعات بین خود، جای خالی این آژانس را پر کرده‌اند.»

اخیرا آژانس امنیت سایبری و امنیت زیرساخت آمریکا سعی کرده به مسئولان انتخاباتی نزدیک شود، اما آنها می‌گویند این آژانس عملا انتخابات میان‌دوره‌ای ۲۰۲۶ را رها کرده و قول کمک برای ۲۰۲۷ را داده است. یک مقام ارشد ایالتی می‌گوید که از ترامپ و دولتش بیشتر از هکرهای خارجی می‌ترسد.

آتلانتیک می‌نویسد: «مساله اصلی این است که دولت ترامپ با کینه‌توزی شخصی و اولویت دادن به شکست انتخاباتی گذشته، نهاد دفاع سایبری آمریکا را فلج کرده، اعتماد متحدان داخلی را از بین برده و در میانه جنگ علیه ایران، زیرساخت‌های حیاتی و فرایند انتخابات را بی‌دفاع رها کرده است.»

برچسب ها: ترامپ ، ارتش سایبری ، آمریکا
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