درخواست رئیس پلیس راهور از دولت برای ارتقای ایمنی راه و خودرو

رئیس پلیس راهور فراجا گفت: از همه مسئولان و از دولت استدعای عاجزانه دارم در جهت ایجاد زیرساخت‌های لازم برای ایمنی حمل‌ونقل و ترافیک در کشور، به حوزه ارتقای ایمنی راه، در ساخت راه‌های جدید و رفع ایرادات راه‌های موجود و همچنین ارتقای ایمنی وسایل نقلیه، اعم از تولید داخل و خودروهای وارداتی، توجه ویژه داشته باشد

جوان آنلاین: سردار سید تیمور حسینی در نشست خبری با خبرنگاران، اظهار کرد: ما یک حوزه استثنایی هستیم؛ یعنی فارغ از هر تقسیم‌بندی که ما در جامعه انجام دهیم، مخاطب ما همه افراد جامعه را در بر می‌گیرد. لذا نحوه اقدام ما مستقیماً بر زندگی آحاد جامعه می‌تواند تأثیر داشته باشد. کار سختی هم هست؛ جمع تمام انتظارات و توقعاتی که مردم و جامعه از ما و نحوه اقدام و عمل ما دارند. ما با انواع و اقسام نظرات و دیدگاه‌ها در جامعه مواجه هستیم.

به گزارش ایسنا، وی ادامه داد: در همین مأموریت اربعین، ضمن اینکه ما از قبل هم اعلام کرده بودیم و همیشه جزء یک خط قرمز و اولویت ما محسوب می‌شود و ما به واسطه ایجاد ایمنی ترافیک باید و موظفیم که با هرگونه بی‌نظمی برخورد داشته باشیم، یک رویکرد و نگاه این بود که پلیس باید حضورش و کنترلش و برخورد با تخلفاتش را تقویت کند.

رئیس پلیس راهور فراجا گفت: فارغ از اینکه نگاه جامعه و رویکرد جامعه در ارتباط با مأموریت‌های ما چیست، مهم این است که ما بتوانیم وظیفه و مأموریت ذاتی‌مان را درست انجام دهیم. از ما انتظار بر این است که به عنوان یک بخش از حاکمیت در حوزه نظارت بر رفتارهای ترافیکی کاری کنیم که ایمنی تردد در محورها و معابر این کشور، در جاده‌ها و خیابان‌های کشور بتواند به نحو شایسته انجام شود.

سردار حسینی با اشاره به نقش رسانه‌ها در این حوزه اظهار کرد: نقشی که رسانه می‌تواند ایفا کند حتماً می‌تواند تأثیر بسیار بالایی بر ارتقای اثربخشی و ارتقای بهره‌وری کاری که ما انجام می‌دهیم داشته باشد و همیشه در جلساتی که در قالب کارگروه‌ها یا نشست‌های تخصصی با تعدادی از شما عزیزان و دوستان و اساتیدی که امروز در جلسه حضور دارند نشستیم و با هم صحبت کردیم، درخواست ما از شما عزیزان این بوده که اجازه ندهیم اقدامی که یک اقدام ضروری محسوب می‌شود برای اصلاح رفتارهای غلط رانندگی، اقدامی که یک اقدام ضروری محسوب می‌شود برای نظم‌بخشی به رانندگی در کشور و اقدامی که منجر می‌شود به کاهش تصادفات می‌شود، دستمایه یک تعدادی از افرادی شود که فقط دنبال این هستند که در فضای مجازی دنبال‌کننده بیشتری برای خودشان دست و پا کنند.

وی افزود: موضعی که پلیس در طول سال‌های گذشته، بیش از یک دهه و شاید به جرأت بتوانم بگویم نزدیک به دو دهه در ارتباط با ایمنی حمل‌ونقل و ترافیک با تمرکز بر ارتقای ایمنی راه و وسیله نقلیه داشت تأثیرگذار بود و امروز در واقع همه به این نتیجه رسیده‌اند که اگر می‌خواهیم مشکلات و معضلات را حل کنیم باید از اساس تلاش کنیم که این ساماندهی از آن مبادی دقیق و مؤثر و اثرگذار خودش انجام شود.

رئیس پلیس راهور فراجا ادامه داد: ما دو تا بخش مهم را رها کنیم به حال خودش و بعد بیایم پلیس بشود یک طرف این درگیری و دعوا، جامعه بشود یک طرف دیگر این دعوا و درگیری؛ ما همدیگر را ببریم زیر سؤال و در انتها هیچ نتیجه مناسبی برای ما ایجاد نشود. هیچ نتیجه‌ای در این درگیری نفس‌گیر و مستهلک‌کننده بین پلیس و جامعه، جز اینکه آخرش پلیس از نفس می‌افتد و جامعه هم همیشه ناراضی است، نتیجه ای ندارد. یک دعوای بیخودی که قطعاً اجازه نمی‌دهد خیلی خوب درست شود.

سردار حسینی افزود: انتهای این مشاجره و انتهای این چالش آخر و دعوا جز فرسودگی ما و جز اینکه ما تهش به هیچ‌چیزی نمی‌رسیم نیست.

وی تأکید کرد: عقل و منطق می‌گوید اگر ما می‌خواهیم به نتیجه درست برسیم باید در وهله اول به حوزه مهندسی ترافیک‌مان که شامل همه زیرساخت‌هاست، در این حوزه درست و منطقی و بر اساس فرمول‌های تعریف شده، بپردازیم. بعد از آنکه این کار را انجام دادیم، کاربران را درست و دقیق آموزش بدهیم و درآخر، بعد از اینکه این دو کار مهم و اساسی را انجام دادیم، اجرای مقررات به عنوان عنصر بازدارنده، به عنوان اهرم سلبی و برخورد قانونی برود به سراغ کمتر از پنج درصد افراد جامعه که به هر دلیل، با وجود همه بسترهای لازم برای بروز رفتارهای درست ترافیکی، دوست ندارند تمکین کنند.

درخواست رئیس پلیس راهور از دولت برای ارتقای ایمنی راه و خودرو

رئیس پلیس راهور فراجا گفت: اجرای مقررات که وظیفه من پلیس است می‌رود سراغ این گروه کوچک و در اقلیت کاربران و افراد جامعه. لذا باز من از جایگاه مسئولیتی که دارم، به عنوان یک سرباز در پلیس راهنمایی و رانندگی کشور، از همه مسئولان و از دولت استدعای عاجزانه دارم در جهت ایجاد زیرساخت‌های لازم برای ایمنی حمل‌ونقل و ترافیک در کشور، به حوزه ارتقای ایمنی راه، در ساخت راه‌های جدید و رفع ایرادات راه‌های موجود و همچنین ارتقای ایمنی وسایل نقلیه، اعم از تولید داخل و خودروهای وارداتی، توجه ویژه داشته باشد.

سردارحسینی افزود: حرفی است که سال‌هاست ما تکرار می‌کنیم. یک بخش از بی‌توجهی به این مسئله می‌شود ناترازی که امروز ما در موضوع بنزین داریم. این حرف را عرض کردم؛ چهار، پنج سال پیش ما زدیم که «در دنیا دیگر این همه مصرف بنزین نداریم و منسوخ شده در دنیا، امروز مصرف بنزین بیش از سه یا چهار لیتر در هر ۱۰۰ کیلومتر دیگر نداریم.» چ بماند که نگاه و رویکرد امروز دیگر کاملاً به خودروهای برقی است.

وی گفت: ما مأموریت‌های سنگینی را پشت سر گذاشتیم. خداوند بزرگ را شاکریم که از همه مأموریت‌های گذشته، مثل همیشه با همکاری خوب جامعه، با همکاری خوب مردم، با همکاری خوب سایر دستگاه‌ها، دستگاه‌هایی که همیشه در کنار ما هستند در مأموریت‌ها، سازمان‌های امدادی و امدادرسان، دوستانمان در مجموعه سازمان راهداری حمل‌ونقل جاده‌ای کشور، دوستانمان در مجموعه جمعیت هلال احمر، دوستانمان در مجموعه سازمان اورژانس، در امداد خودروها، مأموریت‌های سنگینی را که در طی این چهار، پنج ماه گذشته داشتیم، به خوبی مدیریت شد.

رئیس پلیس راهور فراجا ادامه داد: کار بزرگی که در جنگ رمضان در اسفند سال گذشته اتفاق افتاد و برای اولین بار هم تجربه کردیم، این کار بزرگ در بحث تخلیه جمعیت تهران و مدیریت ترافیک خروج از شهر تهران بود. همچنین یک‌طرفه کردن آزادراه‌های اطراف تهران، از جمله آزادراه تهران ـ پردیس از اقدامات مهم پلیس بود.

وی افزود: در جنگ ۱۲ روزه یک شرایطی را مواجه شدیم که در خروجی‌های تهران با یک ترافیک بسیار سنگین مواجه شدیم، به گونه‌ای که از هر کدام از این خروجی‌های تهران، آزاد تهران ـ شمال، هراز، فیروزکوه، تهران ـ ساوه، تهران ـ کرج ـ قزوین، تهران ـ قم، زمان بسیار طولانی سپری شد تا ما موفق به تخلیه خودروها شدیم.

سردار حسینی گفت: ولی با اجرای این طرح که قبل از این اتفاق ما آن را چند بار تمرین کردیم، طرح ترافیکی دقیقی توسط دوستان ما که در مجموعه عملیات، معاونت عملیات، چه در مجموعه پلیس راه و ترافیک شهری ما و همچنین مرکز فرماندهی کنترل، مرکز هوشمند مدیریت ترافیک در ستاد پلیس راهور، تدوین شد و ما از اتلاف وقت مردم جلوگیری کردیم.

وی ادامه داد: جنگ رمضان با طرح نوروزی تلفیق شد و هر شهروند شاید در طول این مدت چند بار برگشت تهران و باز به آن نقطه‌ای که مورد نظرش بود، چه در استان‌های شمالی و در سایر استان‌های کشور بازگشت و رفت‌وآمدها زیاد بود.

کاهش جان‌باختگان تصادفات در طرح نوروزی

رئیس پلیس راهور فراجا اظهار کرد: طرح نوروزی امسال ما واقعاً یک طرح استثنایی بود، به لحاظ جنس سفرهایی که ما داشتیم. ما نزدیک به هشت درصد با کاهش جان‌باختگان بر اساس آمار پزشکی قانونی.مواجه بودیم.