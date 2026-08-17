جوان آنلاین: جرد کوشنر، داماد و فرستاده ویژه رئیس جمهوری آمریکا در امور خاورمیانه، برای دیدار با بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر رژیم صهیونیستی در چارچوب تلاشهای واشنگتن برای پیشبرد اجرای طرح آمریکا در غزه وارد سرزمینهای اشغالی شده است.
این سفر یک روز پس از دیدار کوشنر با «نیکولای ملادینوف»، نماینده عالی «شورای صلح»، «تونی بلر»، نخستوزیر پیشین انگلیس و عضو این شورا و «خلیل الحیه»، رئیس دفتر سیاسی جنبش حماس، در قاهره انجام میشود که با هدف بررسی راههای خروج از بنبست در روند آتشبس و حرکت به سمت مرحله دوم توافق در قاهره برگزار شده بود.
«آی۲۴نیوز» ادامه داد که با وجود خوشبینیهایی که برخی مقامهای شورای صلح اخیرا درباره امکان پیشرفت مذاکرات مطرح کردهاند، تلآویو علاقهای به اجرای کامل توافق نشان نمیدهد و اختلافات میان طرفین عمیق است.
بر اساس گزارش این رسانه، رژیم صهیونیستی با خروج نیروهای خود از غزه پیش از تکمیل روند خلع سلاح حماس مخالفت کرده و مشارکت کشورهایی مانند ترکیه و قطر در سازوکارهای بازرسی شورا را نپذیرفته است.
روزنامه یدیعوت آحارنوت نیز به نقل از یک منبع آگاه گزارش داد که سفر کوشنر به سرزمینهای اشغالی با هدف حل مسائل مربوط به نوار غزه انجام شده و فرستاده آمریکا قرار است مجموعه اقداماتی را که واشنگتن خواستار اجرای فوری آنهاست، با نتانیاهو مطرح کند.
بر اساس این گزارش، کوشنر ممکن است از رژیم صهیونیستی بخواهد حملات نظامی و تخریبها در غزه را متوقف کند، ضمن عقبنشینی از «خط زرد»، ورود کمکهای بشردوستانه را افزایش دهد و اجازه آغاز روند بازسازی نوار غزه را صادر نماید.
در همین حال، رویترز به نقل از یک مقام ارشد صهیونیستی گزارش داده که تلآویو نسبت به درخواست واشنگتن برای توقف عملیات نظامی در غزه نگران است.
رادیو و تلویزیون رژیم صهیونیستی نیز گزارش داده که نهادهای امنیتی این رژیم خود را برای احتمال درخواست آمریکا جهت توقف حملات در غزه آماده میکنند. به ادعای یک مقام امنیتی صهیونیست، دیدار کوشنر و نتانیاهو نشاندهنده تمایل ترامپ برای ایجاد تغییراتی در وضعیت غزه طی ماههای آینده است.