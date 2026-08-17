دادستان کل آمریکا: دستگاه قضایی این کشور از کاخ سفید مستقل نیست

جوان آنلاین: تاد بلانش دادستان کل آمریکا روز یکشنبه حاضر نشد استقلال وزارت دادگستری از کاخ سفید را تضمین کند و گفت دیدگاه‌های دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا درباره پرونده‌های قضایی مشخص را مورد توجه قرار خواهد داد.

بلانش در مصاحبه ای با شبکه ان‌بی‌سی، در پاسخ به کریستن ولکر مجری این شبکه که از او پرسید آیا وزارت دادگستری «همواره مستقل از کاخ سفید» عمل خواهد کرد، گفت: نه، من چنین تعهدی نمی‌دهم.

وی افزود: هیچ دادستان کلی نیز نباید هرگز چنین تعهدی بدهد.

بلانش در ادامه گفت قطعا ترامپ باید درباره تصمیم‌های مربوط به پرونده‌های قضایی مشخص، حق اظهار نظر داشته باشد.

او مدعی شد: رئیس‌جمهور آمریکا، رئیس‌جمهور منتخب مردم آمریکا، چیزی به من می‌گوید. آیا قرار است من به شما بگویم که «من مخالفت خواهم کرد»؟ منظورم این است که سازوکار به این شکل نیست.

ترامپ در سال‌های اخیر ساختار وزارت دادگستری را به‌طور گسترده تغییر داده، شماری از کارکنان باسابقه این وزارتخانه را برکنار کرده، خواستار پیگرد قضایی رقبای سیاسی خود شده و وکیل پیشین خود را به عنوان دادستان کل منصوب کرده است. اظهارات بلانش نشان می‌دهد خواسته‌های ترامپ می‌تواند بر تصمیم‌گیری درباره اینکه چه کسانی تحت تحقیق یا پیگرد قضایی قرار گیرند، تاثیرگذار باشد.