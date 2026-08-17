همتی خواستار رفع موانع در استفاده از منابع ارزی ایران شد

رئیس‌کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بر ضرورت تسریع در رفع موانع بانکی و اجرایی شدن راهکارهای استفاده از منابع ارزی ایران تأکید کرد.

جوان آنلاین: عبدالناصر همتی در دیدار با «نزار ناصر حسین»، همتای عراقی خود ضمن تبیین ضرورت گسترش همکاری‌های پولی و بانکی بر اراده جدی طرفین برای رفع سریع موانع موجود تأکید کرد.

رئیس‌کل بانک مرکزی کشورمان با اشاره به ضرورت تعیین تکلیف مطالبات جمهوری اسلامی ایران از دولت عراق و به‌ویژه فراهم‌سازی سازوکارهای لازم برای استفاده از منابع بانک مرکزی در نزد سیستم بانکی عراق، خواستار پیگیری مستمر و اجرایی شدن راهکارهای بانکی برای تسریع در روند این تعاملات شد.

همتی با تأکید بر اهمیت نقش بخش خصوصی در توسعه اقتصادی دو کشور، خواستار تسهیل فرآیندهای بانکی برای فعالان اقتصادی ایرانی و رفع موانع موجود در مسیر انتقال وجوه و بهره‌گیری از ظرفیت‌های پولی مشترک شد.

نزار ناصر حسین، رئیس بانک مرکزی عراق نیز در این دیدار با استقبال از توسعه روابط اقتصادی، به ظرفیت‌های عظیم منابع طبیعی و نیروی انسانی متخصص در دو کشور اشاره کرد و افزود: ما معتقدیم باید از این ظرفیت‌ها برای ارتقای سطح همکاری‌های فنی و مهندسی و همچنین بهبود مناسبات مالی میان دو کشور به بهترین شکل ممکن استفاده کنیم.

طرفین در این دیدار ضمن ابراز خرسندی از فضای حاکم بر گفت‌وگوها بر تداوم برگزاری نشست‌های مشترک برای حصول نتایج عینی و عملیاتی در خصوص نحوه دسترسی و مدیریت منابع ارزی تأکید کردند.

همچنین عبدالناصر همتی با هدف تداوم رایزنی‌ها و نهایی‌سازی توافقات بانکی، از رئیس کل بانک مرکزی عراق برای سفر رسمی به تهران دعوت به عمل آورد.

گفتنی است در این جلسه، مسائل و مشکلات مبتلابه تجار و صادرکنندگان ایرانی در عراق نیز به تفصیل بررسی شد.