جوان آنلاین: «عیناو شیف» ستوننویس روزنامه عبریزبان «یدیعوت آحارنوت»، در مقالهای با عنوان «آپارتاید از پشت پرده بیرون آمده است»، از سیاستهای رژیم صهیونیستی در کرانه باختری انتقاد کرد و هشدار داد که تداوم این وضعیت نهتنها سرنوشت فلسطینیان در این منطقه، بلکه ماهیت سیاسی، نهادها و مشروعیت این رژیم را زیر سؤال خواهد برد.
شیف در ابتدای مقاله خود به اظهارات «تامیر پاردو»، رئیس اسبق موساد، در سپتامبر ۲۰۲۳ اشاره کرد که در آن، وی به صراحت از واژه «آپارتاید» برای توصیف وضعیت کرانه باختری استفاده کرده بود.
پاردو با اشاره به شرایطی که در آن «دو جامعه تحت دو نظام قضایی» زندگی میکنند، گفته بود: «اینجا یک حکمرانی آپارتاید وجود دارد.»
به نوشته شیف، اهمیت اظهارات پاردو تنها به هشدار یک مقام سابق امنیتی محدود نمیشود، بلکه استفاده صریح او از واژه «آپارتاید» برای توصیف وضعیت کرانه باختری، شکافی بود که اسرائیل در آن منطقه ایجاد کرده است؛ در حالی که سازمانهای حقوق بشری و جریانهای چپ رادیکال این واژه را ستفاده میکنند و در فضای سیاسی اسرائیل نوعی اتهام بسیار سنگین تلقی میشود.
وی اضافه کرد، تحولات سیاسی پس از انتخابات سال ۲۰۲۲ و تغییراتی که تقریباً بلافاصله در عرصه میدانی کرانه باختری رخ داد، موجب شد این مفهوم از انحصار گروههای حقوق بشری خارج شود و حتی چهرههایی مانند پاردو نیز برای توصیف شرایط موجود به استفاده از آن روی آورند.