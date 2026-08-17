جوان آنلاین: پس از آنکه اعلام شد که وکلای شبکه تلویزیونی بیبیسی به دنبال وادار کردن دونالد جونیور، ایوانکا و جرد کوشنر برای شهادت در پرونده ۱۰ میلیارد دلاری افترا درباره «مستند پانوراما» هستند، سخنگوی تیم حقوقی دونالد ترامپ گفت: «بیبیسی با سوءاستفاده از روند شهادتدهی به دنبال آزار و اذیت خانواده اوست.»
به نوشته این روزنامه، ترامپ بیبیسی را به دلیل تلاش برای احضار فرزندانش به دادگاه، به آزار و اذیت خانوادهاش متهم کرد.
دعوای این رسانه با ترامپ پس از آن دوباره جرقه خورد که وکلای بیبیسی از دادگاه فلوریدا درخواست کردند که اجازه دهد برای دونالد ترامپ جونیور، ایوانکا ترامپ و جرد کوشنر داماد رئیسجمهوری احضاریه صادر شود و آنها مجبور به شهادت در پرونده افترا ۱۰ میلیارد دلاری ترامپ علیه بیبیسی به دلیل مستند پانوراما شوند.
سخنگوی تیم حقوقی ترامپ به تلگراف گفت: «بیبیسی به عمد به رئیس جمهور ترامپ افترا زده و حالا با سوءاستفاده از روند شهادت، به دنبال آزار و اذیت او، خانواده و هوادارانش است. بیبیسی تنها تلاش می کند توجه را از مسئولیت آشکار خود منحرف کند.»
روزنامه تلگراف در ماه نوامبر سال گذشته میلادی (آبان ۱۴۰۴) فاش کرد که بخشهای جداگانهای از سخنرانی ترامپ در ۶ ژانویه ۲۰۲۰ برای مستند پانوراما تقطیع شده تا به گونهای به نظر برسد که او پس از شکست در انتخابات مقابل جو بایدن، سعی دارد هوادارانش را تشویق به حمله به ساختمان کنگره کند. ترامپ در واقع گفته بود که میخواهد هوادارانش به صورت مسالمتآمیز تظاهرات کنند.
پس از این افشاگری، بیبیسی به دلیل «اشتباه در قضاوت» در مورد این مستند از ترامپ عذرخواهی کرد و آن مستند را از پلتفرمهای خود حذف نمود اما افترا علیه ترامپ را رد کرد. ادعاهای مربوط به ویرایش این مستند حتی منجر به استعفای تیم دیوی مدیر کل وقت بیبیسی، شد.
در مقابل، ترامپ از این شرکت به مبلغ ۱۰ میلیارد دلار شکایت و ادعا کرد که «برند، املاک و کسب و کارهای او» به دلیل همین مستند لطمه دیده است. اما بیبیسی تلاش می کند پرونده را مختومه و شکایت ترامپ را رد کند.
به همین دلیل، وکلای بیبیسی در اسنادی که روز جمعه به دادگاه فلوریدا ارائه کرده اند، استدلال نمودهاند فرزندان ترامپ بیتردید از نیت اصلی ترامپ در مورد سخنرانی ۶ ژانویه ۲۰۲۰ آگاه هستند.
اما تلاش برای احضار فرزندان ترامپ از طریق احضاریه ناموفق بوده، زیرا سرویس مخفی ایالات متحده مانع دسترسی به اعضای خانواده رئیس جمهور شده است.