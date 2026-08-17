الریاض: گذرگاه های دریایی به راهبرد قدرت ملی کشورها تبدیل شده‌ است

جوان آنلاین: روزنامه «الریاض» سعودی در مطلبی نوشت که حملات اخیر به دو کشتی در تنگه هرمز، جنگ ایران و آمریکا را به یکی از حساس ترین مراحل آن بازگرداند و کشتیرانی در تنگه هرمز را به‌ شدت بی‌ثبات کرد. در همین حال تعداد کشتی‌های عبوری از تنگه هرمز کاهش یافته و با بالا رفتن ریسک‌ ها، احتیاط شرکت‌های کشتیرانی، بیمه و انرژی بیشتر شده است.

به گزارش مهر، الریاض افزود که در این شرایط، تنگه هرمز به مرکز ثقلی تبدیل شده که عملیات نظامی با تحرکات اقتصاد جهانی در آن تلاقی پیدا کرده و کشتی‌های عبوری به شاخص‌های سیاسی‌ تبدیل شده‌اند که سطح اعتماد به امنیت منطقه، ثبات بازارهای انرژی و توان تداوم تجارت بین‌المللی را در میانه جنگی که آثارش به بنادر، بازارها و مراکز تصمیم‌گیری اقتصادی می‌رسد، می‌سنجند.

این روزنامه خاطرنشان کرد تحولات تنگه هرمز نشان می دهد که مفهوم حاکمیت اقتصادی وارد مرحله‌ تازه ای شده که در آن قدرت یک کشور با توانایی‌اش در حفظ آزادی حرکت منابع و تجارت خود گره می‌خورد، و رساندن آن منابع و تجارت به بازارها در سخت‌ترین شرایط درگیری ممکن می‌شود.

به نوشته این روزنامه، گذرگاه های دریایی به بخشی از میدان راهبردی قدرت ملی بدل شده‌اند و اثر بی‌ثباتیِ تردد به بیمه، کشتیرانی، انرژی، زنجیره‌های تولید و سرمایه‌گذاری هم سرایت می‌کند.