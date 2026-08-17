جوان آنلاین: سید حمید پورمحمدی - معاون رئیسجمهور - امروز (دوشنبه) در سیونهمین اجلاس مدیران و رؤسای آموزش و پرورش کشور اظهار کرد: در سال گذشته هنوز سال را شروع نکرده بودیم که انفجار مهیبی در بندر شهید رجایی شکل گرفت و خسارات بسیار جانی و مالی ایجاد کرد. دولت مجبور بود به آن توجه کند. هنوز از آن بحران بیرون نیامده بودیم که ترامپ پیروزی خودش را اعلام کرد و اولین کاری که کرد پنج حوزه تحریمی شدید که علیه کشور دیگری بود، علیه ایران وضع کرد.
به گزارش ایسنا، وی با بیان اینکه هنوز بهار را تمام نکرده بودیم که بزرگترین جنگ تاریخی ۱۲ روزه علیه کشور جمهوری اسلامی ایران اتفاق افتاد، افزود: یکی از بزرگترین خشکسالیهای ۶۰ سال گذشته را پشت سر گذاشتیم که تا تخلیه تهران پیش رفتیم. قیمت نفت که ۷۱ دلار بود به حدود ۴۷ تا ۵۰ دلار افت کرد و از طرف دیگر نیاز به منابع ارزی داشتیم که در دسترس قرار نمیگرفت.
پورمحمدی با بیان اینکه اروپاییها بحث اسنپبک و برگرداندن تحریمهای سازمان ملل را شروع کردند و همینطور سپاه را تروریستی اعلام کردند، گفت: نهایتا جنگ رمضان که جنگ مهیبی بود که شاید بعد از جنگ جهانی دوم قطعا چنین جنگ بزرگ و مهیبی، آن هم توسط قدرتهای بزرگ علیه جمهوری اسلامی ایران، شکل نگرفته بود.
رئیس سازمان برنامه و بودجه ادامه داد: غیر از رشادتی که مردم ایران، رزمندگان و دولتمردان انجام دادند، پیروزی بزرگی را رقم زدند و در این میان حوزه تعلیم و تربیت نه تنها فراموش نشد و به حاشیه نرفت، بلکه کارهای بسیار مهمی در آن انجام شد.
پورمحمدی با بیان اینکه مطالب را در چهار حوزه مطرح میکنم، افزود: برای فضاهای آموزشی چه کارهایی انجام دادیم؟ برای معلمان چه کارهایی انجام دادیم؟ برای دانشآموزان چه کارهایی انجام دادیم؟ چه نوآوریها و کارهایی که میتواند نظام آموزش و پرورش را از یک مرحله، از یک ریل به یک ریل پرسرعتتر و از یک استیج به استیج دیگر قرار بدهد، انجام دهد.
وی با بیان اینکه با شروع به کار رئیسجمهور بحث مدرسه برای ایشان مقدس شد و چنان مدرسهسازی را مهم تلقی کردند که هیچگاه اینگونه نبود، گفت: سال گذشته حدود ۱۰ هزار و ۹۰۰ کلاس افتتاح شد و امسال هم یک میلیون متر مربع در حدود ۱۰ هزار و ۹۰۰ کلاس دیگر باید افتتاح شود. سال گذشته ۲۵ هزار کلاس به تجهیزات سرمایشی و گرمایشی تجهیز شد و امسال هم همین رقم تقریبا باید تکرار شود تا دانشآموزان و معلمان بتوانند در فضای بهتری به تدریس و تحصیل ادامه دهند.
رئیس سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه بیش از ۱۰۰ مجتمع بسیار بزرگ در کشور برای حوزه آموزشی در حال ساخت و ساز است، افزود: در دانشگاه شهید رجایی که باید تجهیز و ابزار مناسب داشته باشد، میزان اعتبارش حدود ۳۰ میلیارد تومان بود که به ۶۰۰ میلیارد تومان در این دو سال افزایش یافت. دانشگاه فرهنگیان حدود ۱۷ استان خوابگاههایی داشت که واقعا دانشجو آزار میدید و اذیت میشد؛ بنابراین حدود سه برابر میزان منابعش را اضافه کردیم تا فضایی که در اختیار دانشجو و معلم قرار میگیرد، فضای بهتری از روزها یا سالهای گذشته باشد.