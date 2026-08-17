تقلای نتانیاهو برای مقابله با شورش احتمالی

جوان آنلاین: «نسیم فاتوری»، نایب رئیس کنست و نماینده حزب لیکود در پارلمان، از وجود تلاش‌های پیشین برای برکناری «بنیامین نتانیاهو»، نخست‌وزیر اسرائیل پرده برداشت. او اهمیت این تلاش‌ها را به دلیل اینکه از درون حزب برآمده بود، کوچک شمرد و به تحرکات بزرگ‌تری در گذشته اشاره کرد که هدفشان جایگزینی «ایویت لیبرمن» در رأس رهبری لیکود بود.

بر اساس گزارش‌های منتشر شده در روزنامه معاریو، تیم نتانیاهو می‌کوشد با خطرات هدف قرار گرفتن سیاسی نمایندگان فعلی کنست مقابله کند؛ کسانی که انتظار می‌رود جایگاهشان در فهرست انتخابات مقدماتی به رتبه‌های غیرقابل‌انتخاب تنزل یابد. در همین راستا، نتانیاهو در حال انجام گفتگوهای مستقیم و شخصی با نمایندگان است تا پیش از اعلام نتایج رسمی، با آن‌ها رایزنی کرده و گزینه‌هایشان را بررسی کند.

این تحرکات پیشگیرانه در میانه نگرانی‌های داخلی از احتمال بهره‌برداری از نمایندگان مأیوس - کسانی که به فعالیت خود در کنست ادامه خواهند داد- جهت به‌کارگیری آنها علیه نتانیاهو از طریق سناریوی «رأی عدم اعتماد سازنده» صورت می‌گیرد.

در بحث‌های پشت پرده، نام «یولی ادلشتاین» به عنوان شخصیت احتمالی که نمایندگان مخالف ممکن است حول محور او متحد شوند، مطرح شده است؛ به‌ویژه آنکه او در مرحله کنونی قصدی برای استعفا ندارد.

در عرصه رقابت انتخاباتی بیرونی، مسئولان لیکود با احتیاط تحولات پیرامون حزب وحدت به رهبری «گلعاد آردان» را دنبال می‌کنند؛ چراکه نظرسنجی انجام شده توسط روزنامه معاریو از طریق موسسه «آجام» نشان می‌دهد که ۱۴ درصد از رأی‌دهندگان لیکود به فکر رأی دادن به این حزب هستند.

منابع نزدیک به آردان تأکید می‌کنند که پیوستن به حزب او مشروط به پایبندی به اصولی است که شامل مخالفت با دولت‌های ائتلافی محدود، حمایت از سربازی اجباری «حریدی‌ها» در ارتش و الزام خدمت سربازی بر فلسطینی‌های ساکن سرزمین‌های اشغالی ۱۹۴۸ می‌باشد.