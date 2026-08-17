مخالفت جدی سناتور دموکرات آمریکایی با افزایش بودجه پنتاگون

جوان آنلاین: سناتور دموکرات آمریکایی «روبن گالگو»، مخالفت شدید خود را با افزایش بودجه پنتاگون توسط کنگره در بحبوحه جنگ علیه ایران ابراز کرد و در پاسخ به سوالی از سوی شبکه خبری ای.بی.سی در مورد درخواست ۱۷ میلیارد دلار هزینههای عملیات نظامی دولت ترامپ از قانونگذاران، موضع خود را شرح داد.
به گزارش ایسنا، این سناتور دموکرات که در کمیته امور کهنهسربازان سنا عضویت دارد، همچنین افزود: «ما بیشتر بر این تمرکز داریم که مطمئن شویم از نیروهای آمریکایی حمایت میکنیم و تلاش میکنیم آنها را از این جنگ خارج کنیم.»
این اظهارات از سوی این سناتور آمریکایی دموکرات پس از آن مطرح شد که راسل ووت مدیر دفتر مدیریت و بودجه کاخ سفید در ماه ژوئن از کنگره ۸۷.۶ میلیارد دلار درخواست کرد.
در این درخواست، ۲۱ میلیارد دلار برای وزارت جنگ جهت حمایت از قابلیتهای حیاتی، تهیه مهمات و تقویت پایگاه صنعتی ایالات متحده و همچنین ۱۷.۳ میلیارد دلار برای هزینههای عملیاتی گنجانده شده بود. در بحبوحه جنگ علیه ایران که به زودی وارد شش ماه خواهد شد، ذخایر مهمات حیاتی پنتاگون مانند موشکهای دوربرد و رهگیرها به شدت کاهش یافته یا رو به پایان است.
اما گالگو، با تکرار دیدگاههای اکثریت قریب به اتفاق دموکراتهای سنا گفت که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا هیچ برنامهای در رابطه با این جنگ از جمله پایان آن ندارد.
این دموکرات آمریکایی در ادامه اظهار داشت: «ماموریت ما چیست؟ ما هنوز کاملا نمیفهمیم که چرا علیه ایران جنگ به راه انداختهایم. ما دقیقا نمیدانیم چگونه قرار است از ایران خارج شویم. اینکه ما واقعا پول بیشتری برای چنین جنگی هزینه کنیم، بسیار خطرناک است. مثل این است که به یک مست پول بیشتری بدهیم و امیدوار باشیم که دیگر مشروب نخورد.»
گالگو در ادامه با بیان اینکه نمیخواهد آمریکاییها خود را در یک جنگ ۲۰ ساله دیگر گرفتار کنند، جنگ علیه ایران را «غیرقانونی» خواند.
این سناتور دموکرات در ادامه به ای.بی.سی گفت: «چگونه قرار است از این باتلاق خارج شویم؟ در واقع ماموریت چیست؟ چرا که تا به امروز این ماموریت و هدف بارها تغییر کرده است. زمانی که هدف مشخص شود، میتوانیم به طور بالقوه در مورد بودجه صحبت کنیم.»
مجلس نمایندگان و سنای آمریکا قطعنامههایی در مورد اختیارات جنگی تصویب کردهاند که به ترامپ دستور میدهد درگیری را کاهش دهد، اما رئیس جمهور آمریکا و مقامات دولت او استدلال کردهاند که قانون اختیارات جنگی خلاف قانون اساسی است.