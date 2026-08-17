پشت پرده فرار «شرم آور» ترامپ از اجلاس ناتو در ترکیه

روزنامه انگلیسی دیلی میل امروز با انتشار گزارشی از پشت پرده فرار "شرم آور" رئیس جمهوری آمریکا از ترکیه خبر داد که ظهور تهدیدهای جدید علیه دونالد ترامپ فکر او را به خود مشغول کرده است.

جوان آنلاین: دیلی میل نوشت که ملانیا ترامپ، بانوی اول آمریکا، نیز به نحو فزاینده‌ای نگران امنیت رئیس جمهور است. از سوی دیگر متحدان دونالد ترامپ نگرانند که تهدیدهای ایران او را گمراه کرده باشد.

یک منبع نزدیک به کاخ سفید به دیلی میل گفت که ایده ترک اجلاس ناتو در یک کامیون حمل غذا "شرم‌آور" بود.

یک منبع دیگر ابراز نگرانی کرد که تیم امنیتی رئیس جمهوری آمریکا بازیچه ایران شده باشد زیرا تهران می‌داند که آنها بسیار محتاط هستند.

یکی دیگر از منابع دیلی میل نیز نگران آن بود که افشای جزئیات خروج ترامپ از ترکیه تمایل او را برای شرکت در رخدادهای آتی کاهش دهد. انتشار گزارش‌هایی مبنی بر اینکه سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا (سیا) اعتماد اندکی به اطلاعات مربوط به تهدید علیه جان رئیس جمهور دارد نیز نشاندهنده اغراق‌آمیز دانستن این تهدیدها از سوی برخی از مقام هاست.

این رسانه انگلیسی به نقل از یک منبع دیگر این پرسش را مطرح کرد: آیا ایران واقعاً در تلاش است تا رئیس جمهوری آمریکا را در ترکیه، یعنی کشوری که با آن رابطه دارد، ترور کند؟

منابع آگاه پیشتر به واشنگتن پست گفته بودند که اسرائیل موضوع تهدید علیه جان رئیس جمهوری آمریکا را دامن می زند و میزان اعتماد به اطلاعاتی از این دست "اندک" است.

یکی دیگر از منابع دیلی میل مقام های ارشد لشکری دولت ترامپ را مقصر دانست و اظهار داشت که پیت هگست، وزیر جنگ و ژنرال دن کین، رئیس ستاد مشترک، به اطلاعات کم ارزش واکنش اغراق آمیز نشان دادند.

یکی از منابع آگاه نیز به این نکته اشاره کرد که نگرانی‌های امنیتی مکرر، درگیری با ایران را به حیطه شخصی ترامپ کشانده و به گفته یکی از منابع نزدیک به کاخ سفید، وی اکنون بیشتر نگران افزایش تهدیدها علیه اعضای خانواده و به خصوص ۱۱ نوه اش است.

روزنامه واشنگتن‌پست چندی پیش نوشته بود: ترامپ پس از اجلاس سازمان پیمان آتلانتیک شمالی(ناتو) و هنگام ترک ترکیه، در اقدامی امنیتی و غیرمعمول، پس از سوار شدن به هواپیمای ریاست‌جمهوری در برابر دوربین خبرنگاران، مخفیانه با یک کامیون حمل غذا به یک هواپیمای نظامی کوچک‌تر منتقل شد تا مسیر بازگشت او از نظرها پنهان بماند.

این گزارش حاکی است در سال ۲۰۰۰ نیز عملیات مشابهی اجرا شد و بیل کلینتون، رئیس‌جمهوری وقت آمریکا، برای سفر به پاکستان از یک هواپیمای اختصاصی بدون نام و نشان مشخص استفاده کرد و هواپیمای رسمی ریاست‌جمهوری آمریکا به‌عنوان هواپیمای طعمه به پرواز درآمد.