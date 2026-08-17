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تاریخ انتشار: ۲۶ مرداد ۱۴۰۵ - ۱۰:۵۳
بين‌الملل » اخبار كلی

انتقاد سناتور آمریکایی از سیاست‌های جنگ‌طلبانه ترامپ

سناتور آمریکایی جان آساف سناتور دموکرات آمریکایی در اظهاراتی با انتقاد از سیاست‌های جنگ‌طلبانه دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده تاکید کرد: او ذخایر تسلیحاتی و نفتی ما را بی‌ثمر تخلیه می‌کند.

جوان آنلاین: آساف در جریان یک سخنرانی انتخاباتی گفت: ملوانان ما در ناو آبراهام لینکلن باید در جنگی که ترامپ به راه انداخته است، بجنگند در حالی که او به خالی کردن بی حاصل ذخایر تسلیحاتی و نفتی ما ادامه می‌دهد.

وی افزود: رئیس جمهورر ما در جلسات خود می‌خوابد، گلف بازی می‌کند و به تجارت در بازار سهام مشغول است اما کاری را که مسئولیت آن را به عهده دارد، انجام نمی‌دهد.

این سناتور دموکرات آمریکایی در ادامه تصریح کرد که ترامپ تنها دوست دارد سالن رقص بسازد و با هواپیمایی که قطر به او هدیه داده است، مسافرت کند.

به گزارش ایرنا، همسر یکی از ملوانان ناو هواپیمابر آبراهام لینکلن که هفته گذشته اقدام به خودکشی کرده و خود را به دریا انداخته بود پیش تر از تلاش وزارت جنگ آمریکا (پنتاگون) برای پنهان کردن این حادثه خبر داده بود.

همسر این ملوان آمریکایی در اظهاراتی با اشاره به اینکه همسرش در سوم آگوست (۱۲ مرداد) خود را از عرشه ناو آبراهام لینکلن به دریا انداخته و بعد از حدود یک ساعت نجات یافته است، فاش کرد که او پیش از این حادثه، بارها نگرانی‌های شدید خود را درباره وضعیت روانی‌اش با فرماندهان این ناو مطرح کرده بود اما آنها این نگرانی‌ها را نادیده گرفته بودند.

وی در جریان یک مصاحبه با اشاره به اینکه مقام‌های نیروی دریایی آمریکا تا چهار روز پس از این حادثه، او را در جریان این حادثه قرار نداده بودند، گفت: من از طریق پیام یکی از دوستان همسرم از این ماجرا با خبر شدم.

همسر این ملوان آمریکایی همچنین گفته است که همسرش به دلیل انقضای لنزهای طبی چشم‌هایش، در انجام وظایف خود بر روی عرشه ناو با مشکل مواجه بوده و هر بار که اشتباه می‌کرده، فرماندهان بر سر او فریاد می‌کشیدند و با وجود اینکه این مشکل را با زنجیره فرماندهی و تیم پزشکی ناو در میان گذاشته بوده است، اما آنها به او توجهی نکرده‌اند.

بر اساس این گزارش، ناو هواپیمابر آبراهام لینکلن از ۲۱ نوامبر ۲۰۲۵ (۳۰ آبان ۱۴۰۴) مأموریت خود را آغاز کرده و در جریان تجاوز نظامی به ایران، با تنها دو توقف کوتاه، رکورد ۲۰۸ روز حضور متوالی در دریا را ثبت کرده است و این وضعیت باعث شده که بسیاری از خانواده‌های خدمه این ناو، نسبت به شرایط سخت زندگی، کمبود امکانات اولیه و کاهش شدید روحیه و سلامت روانی پرسنل ناو ابراز نگرانی کنند.

این در حالی است که بسیاری از خانواده‌های نظامیان آمریکایی مستقر در ناو هواپیمابر آبراهام لینکلن، نگران خستگی احتمالی، روحیه پائین و سلامت روان افراد حاضر در این ناو هستند زیرا به نظر می‌رسد استقرار این ناو هواپیمابر در دریا دو بار در طول جنگ تجاوزکارانه ایالات متحده علیه ایران تمدید شده است و هیچ پایان مشخصی برای ماموریت آن در چشم انداز نیست.

در نشستی با حضور نزدیک به ۲۰۰ نفر از اعضای خانواده‌های خدمه که در تالاری در پایگاه هوایی نیروی دریایی «نورث آیلند» در سن‌دیه‌گو برگزار شد، خانواده‌های این ملوانان بارها از «هونگ کائو» سرپرست نیروی دریایی آمریکا و دیگر فرماندهان ارشد درباره گزارش‌های مربوط به سقوط یک ملوان به دریا توضیح خواستند.

یکی از فرماندهان در پاسخ گفت که از این موضوع مطلع است و تحقیقات در جریان است اما افزود که در آن زمان مشخص نبود که این ملوان خود را به دریا انداخته و یا به طور اتفاقی سقوط کرده است؛ به گفته دو تن از کسانی که در این نشست شرکت کرده بودند، این پاسخ با خشم شدید حاضران روبرو شده بود.

این مقام سپس ادعا کرد که ملوان به کشتی بازگردانده شده و به نظر می‌رسد حالش خوب است که این جمله نیز با اعتراض حاضران همراه شده بود.

سرانجام، روز جمعه هفتم آگوست (۱۶ مرداد)، یک روز پس از آن نشست پرتنش، همسر این ملوان یک پیام رسمی از نیروی دریایی دریافت کرد که در آن به او اطلاع داده شده بود همسرش اقدام به خودکشی کرده است اما اکنون صحیح و سالم است.

در همین ارتباط «روبن گایگو» سناتور دموکرات از آریزونا در پیامی در حساب کاربری خود در رسانه اجتماعی ایکس (توئیتر سابق) اعلام کرد که از نیروی دریایی آمریکا خواسته است تا به گروهی از سناتورهای دو حزب اجازه دهد از ناو هواپیمابر لینکلن بازدید و شرایط را از نزدیک بررسی کنند.

این در حالی است که فرماندهی مرکزی ارتش تروریستی آمریکا (‌سنتکام) پیش‌تر در بیانیه‌ای ادعا کرده بود که مرگ و خودکشی ملوانان در ناو هواپیمابر آبراهام لینکلن صحت ندارد.

سنتکام با بیان این ادعا که رسانه‌ها گزارش‌های دروغینی در مورد وضعیت ناو هواپیمابر آبراهام لینکلن در منطقه منتشر کرده‌اند، مدعی شده بود که گزارش‌های مربوط به افزایش اقدام به خودکشی و مرگ هفت ملوان آمریکایی در این ناو نادرست است.

برچسب ها: سناتور آمریکایی ، جنگ ایران و آمریکا ، ترامپ
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