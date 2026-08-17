\u062c\u0648\u0627\u0646 \u0622\u0646\u0644\u0627\u06cc\u0646:\u00a0\u062c\u0646\u06af\u0646\u062f\u0647\u200c\u0647\u0627\u06cc \u0646\u06cc\u0631\u0648\u06cc \u0647\u0648\u0627\u06cc\u06cc \u0631\u0698\u06cc\u0645 \u0635\u0647\u06cc\u0648\u0646\u06cc\u0633\u062a\u06cc \u062f\u0648 \u0645\u0648\u0634\u06a9 \u0628\u0647 \u0645\u0646\u0627\u0637\u0642 \u0634\u0631\u0642\u06cc \u0634\u0647\u0631 \u063a\u0632\u0647 \u0634\u0644\u06cc\u06a9 \u06a9\u0631\u062f\u0647\u200c\u0627\u0646\u062f.\n\u062a\u0627\u06a9\u0646\u0648\u0646 \u0645\u0627\u0647\u06cc\u062a \u0647\u062f\u0641 \u0648 \u0633\u0631\u0646\u0648\u0634\u062a \u0622\u0646 \u0645\u0634\u062e\u0635 \u0646\u0634\u062f\u0647 \u0627\u0633\u062a.