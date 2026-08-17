مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا از ارائه بسته تحریمی جدید علیه روسیه خبر داد

جوان آنلاین: کالاس در مصاحبه با روزنامه آلمانی «دیولت» اعلام کرد که این بسته تحریمی جدید در پائیز سال جاری ارائه خواهد شد.
وی تاکید کرد که در صورت تصویب بسته تحریمی جدید، تعداد افراد، شرکتها و سازمانهای روسی تحت تحریم به اندازه یکسوم کل تحریمهایی که از ابتدای شروع جنگ در اوکراین علیه مسکو اعمال شده است، افزایش خواهد یافت.
مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا با اشاره به ۲۱ بسته تحریمی تصویبشده از فوریه ۲۰۲۲ (اسفند ۱۴۰۰) بر علیه مسکو، آنها را موفقیتآمیز خواند و گفت که این تحریمها تاکنون بیش از یک تریلیون یورو به ماشین جنگی روسیه هزینه تحمیل کرده است.
کالاس در ادامه افزود: ارتش روسیه در میدان نبرد پیروز نمیشود و به همین دلیل موشکهای خود را به طور فزایندهای علیه غیرنظامیان و زیرساختهای اوکراین شلیک میکند و این اقدام یک تروریسم برنامه ریزی شده است و هدف روسیه این است که با حملات خود، شهرهای اوکراین را غیرقابل سکونت کند.
مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا همچنین ابراز امیدواری کرد که ایالات متحده و اروپا در زمینه اعمال تحریمها علیه مسکو به هم نزدیکتر شوند.
وی تصریح کرد: تصویب قانون تحریمها علیه روسیه در آمریکا میتواند به همگرایی مواضع واشنگتن و بروکسل کمک کند.
بر اساس این گزارش، آخرین بسته تحریمی اتحادیه اروپا (بسته بیست و یکم) علیه روسیه در ۲۳ جولای (اول مرداد) تصویب شده بود که ۱۷۰ نهاد حقوقی و ۴۸ فرد حقیقی این کشور را شامل شده بود.