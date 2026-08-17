کد خبر: 1374347
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تاریخ انتشار: ۲۶ مرداد ۱۴۰۵ - ۱۰:۲۹
بين‌الملل » اخبار كلی

وال استریت ژورنال: ایران برای جنگ گسترده‌تر آماده می‌شود

قدرت ایران یک روزنامه آمریکایی مدعی شد که ایران مشاورانی را برای دیدار با گروه‌های هم‌پیمان خود در منطقه فرستاده تا طرح‌های تشدید احتمالی تنش در منطقه را بررسی کنند.

جوان آنلاین: روزنامه «وال‌استریت ژورنال» به نقل از مقامات آگاه مدعی شد که ایران مشاورانی به عراق، یمن و لبنان فرستاده تا طرح‌های افزایش احتمالی دامنه درگیری ها را بررسی کنند. این روزنامه می افزاید که مقامات اطلاعاتی عرب، شواهدی را رصد کرده‌اند که شامل ارتباطات میان ایران و گروه‌های هم‌پیمان در این کشورها می‌شود.

به گزارش مهر، این منابع معتقدند که این موضوع یک چرخش راهبردی در حاکمیت ایران به شمار می‌رود که هدفش آماده‌سازی نیروهای خود برای گسترش دامنه جنگ و افزایش هزینه‌ای است که آمریکا متحمل خواهد شد.

این اقدامات همزمان با اتمام مهلت دوماهه ای است که تفاهم نامه موقت بین ایران و آمریکا برای رسیدن به توافق دائمی بین دو کشور تعیین کرده بود. این در حالی است که کارشکنی‌های آمریکا در طول مذاکرات و بدعهدی‌های آن در خصوص تعهدات مطرح شده در تفاهم‌نامه مانع از پیشبرد مذاکرات شد و توافق احتمالی را به بن بست کشاند.

این در حالی است که وال استریت ژورنال مدعی است که مقامات دولت آمریکا پس از امضای تفاهم‌نامه دونالد ترامپ با ایران در ماه ژوئن گذشته، به منظور دستیابی به توافقی که منجر به بازگشایی تنگه هرمز و پایان تدریجی جنگ شود، تحرکاتی داشته‌اند.

این روزنامه به نقل از مقامات ایرانی و عرب گزارش داد که حاکمیت ایران، توافق موقت را صرفاً تلاشی از سوی واشنگتن و تل‌آویو برای کاهش فشار بر اقتصاد جهانی و خرید زمان در آستانه آغاز تجاوزی بزرگ‌تر در آینده علیه ایران می‌دانند.

برچسب ها: جنگ ایران و آمریکا ، قدرت دفاعی ایران ، درگیری نظامی و جنگ
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