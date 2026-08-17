حمله به رسانه حامی خود؛ ترامپ: فاکس نیوز به دنبال اخبار جعلی است

جوان آنلاین: ترامپ روز یکشنبه در شبکه تروث سوشال خود نوشت: تماشای اخبار فاکس نیوز با شانون بریام همیشه مثل تماشای بدترین نمونههای اخبار جعلی شبکه سی ان ان است.
وی در حالیکه به فاکس نیوز حمله کرد، افزود: من شانون را نمیشناسم اما او همیشه به نظر میرسد که مهمانها، نمودارها و نظرسنجیهایی را انتخاب میکند که منفی هستند و هرگز در مورد تمام کارهای فوقالعادهای که دولت ترامپ انجام داده است، صحبت نمیکند، مانند کنترل کامل مرزها، موفقترین بازار سهام در تاریخ (۸۱ روز رکوردشکنی در یک سال و نیم)، بزرگترین سرمایهگذاری در تاریخ کشور (۱۹.۲ تریلیون دلار) که رکوردها را بارها و بارها شکسته است.
رئیس جمهوری آمریکا در تداوم دستاوردسازی از تجاوزهای خود و انتقاد از رسانههای آمریکایی، ادعا کرد: پیروزیهای بزرگ نظامی علیه ونزوئلا و مهمتر از همه، خلع سلاح هستهای ایران. بقیه را هم خواهید دید.
ترامپ در حالیکه کمترین میزان محبوبیت را دارد، مدعی شد: نرخ جرم و جنایت کمترین میزان در تاریخ ثبتشده، کمترین میزان قتل از سال ۱۹۰۰، ۱۲۵ سال!
وی ادعا کرد: تعداد بیسابقهای از افراد در ایالات متحده شغل دارند. این واقعیت که ایالات متحده در سراسر جهان از هر زمان دیگری در تاریخ، بیشتر مورد احترام قرار دارد. بزرگترین کاهش در قیمت داروها، بیش از ۵۰۰ درصد که تاکنون بیسابقه بوده است و منجر به صرفهجویی فوقالعادهای در هزینههای بهداشت و درمان خواهد شد.
او در ادامه دستاوردسازیهای خود مدعی شد: ارتش ما در دوره اول ریاستجمهور من که آن را به قویترین ارتش در تاریخ ایالات متحده با ایجاد نیروی فضایی و بسیاری از موارد دیگر تبدیل کردیم.
ترامپ گفت: با این حال، هفته به هفته، من شانون را میبینم که با مهمانهای خصمانه مصاحبه میکند و افرادی شکستخورده مانند خوان ویلیامز را به برنامه دعوت میکند که از شبکه پی بی اس اخراج شد و از برنامه "The Five" به دلیل حضور فردی حتی احمقتر از او، جسیکا تارلو، اخراج شد. وقتی او من را دید که وارد ساختمان مرکزی فاکس نیوز شدم، دیوانه شد و از من التماس کرد که با او عکس بگیرم؛ "آیا میتوانم با شما عکس بگیرم؟ این یک افتخار بزرگ خواهد بود."
رئیس جمهوری آمریکا ادامه داد: به هر حال، برنامه "شانون" غیرقابل اصلاح است. خوشبختانه، جنبش ماگا که تقریبا ۱۰۰ درصد از حزب جمهوریخواه را نمایندگی میکند، این موضوع را درک میکند و شاهد کاهش "رتبهبندی" او خواهید بود. کریس والاس بد بود، اما شانون حتی بدتر است.
ترامپ در ادامه مدعی شد: احتمالا تأثیر زیادی نداشته است، زیرا من اکنون در حال بازگشت به اتاق بیضیشکل هستم تا به کار خود در راستای دستیابی به پیروزیها و موفقیتهای بیشتر برای کشورمان ادامه دهم!