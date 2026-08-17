انتقاد شدید سناتور آمریکایی از حملات تجاوزکارانه ترامپ علیه ایران

جوان آنلاین: در جریان یک مصاحبه تلویزیونی با انتقاد شدید از عملکرد دولت ترامپ در قبال خدمه ناو هواپیمابر آبراهام لینکلن، گفت که نگرانیهای گزارششده درباره سلامت روان خدمه این ناو، نشان میدهد که ترامپ واقعا به سربازان آمریکایی اهمیت نمیدهد.
وی افزود: رفتار سست و بیاعتنای ترامپ نسبت به سربازان و مأموریتهای آنها، نشاندهنده دیدگاه واقعی اوست چرا که او به آنها بیشتر شبیه به اسباببازی نگاه میکند تا انسانهایی که هر کدام دارای خانواده و زندگی هستند.
این سناتور دموکرات آمریکایی همچنین یادآور شد که بیتوجهی رئیس جمهور آمریکا به سلامت روان سربازان این کشور، روحیه آنها را تضعیف کرده و ممکن است باعث شود بسیاری از نیروهای مجرب، خدمت را ترک کنند.
گالگو در ادامه با انتقاد از درخواست ۱۷ میلیارد دلاری ترامپ برای تداوم تجاوز غیرقانونی خود علیه ایران، تاکید کرد: نباید اجازه داد که این جنگ به یک درگیری ۲۰ ساله دیگری تبدیل شود.
وی همچنین با اشاره به صحبت با همسر یکی از سربازان ناو لینکلن، تاکید کرد که مقامهای نیروی دریایی نتوانستهاند نگرانیها درباره سلامت روان پرسنل این ناو را به طور کامل برطرف کنند.
گالگو در ادامه با بیان اینکه دولت ترامپ برای حملات تجاوزکارانه خود علیه ایران برنامهریزی نکرده بود، خاطرنشان کرد: مقامهای دولت آمریکا برنامهای برای خروج از این جنگ نداشتند و واقعا درک نمیکردند که این جنگ چگونه تشدید خواهد شد.