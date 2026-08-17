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تاریخ انتشار: ۲۶ مرداد ۱۴۰۵ - ۰۹:۵۲
بين‌الملل » اخبار كلی

مشاوران ترامپ وارد سرزمین‌های اشغالی شدند

ترامپ شبکه خبری سی ان ان گزارش داد که جرد کوشنر داماد و مشاور دونالد ترامپ به همراه استیو ویتکاف نماینده ویژه رئیس جمهور آمریکا وارد تل‌آویو شده‌اند.

جوان آنلاین: کوشنر و ویتکاف روز یکشنبه با هیات حماس، مقامات مصر، قطر و ترکیه در پایتخت مصر دیدار کردند و قرار است امروز (دوشنبه) با بنیامین نتانیاهو دیدار و گفت‌ وگو کنند.

خبرگزاری فلسطینی سما پیش تر گزارش داد که جرد کوشنر داماد و مشاور ارشد رئیس جمهور آمریکا روز یکشنبه مجموعه‌ای از دیدارها و رایزنی‌ها را در قاهره با میانجی‌های مصر، قطر و ترکیه برگزار کرد.

همچنین بر اساس گزارش رویترز به نقل از یک منبع دیپلماتیک، شماری از مسئولان جنبش حماس نیز در برخی نشست‌های مشترک میان میانجی‌ها، کوشنر و نیکولای ملادینوف نماینده عالی «شورای صلح» در پرونده غزه حضور داشته‌اند.

طبق این گزارش، این رایزنی‌ها در چارچوب تلاش‌های آمریکا و طرف‌های منطقه‌ای برای پیشبرد طرح دونالد ترامپ درباره غزه و برطرف کردن موانع موجود در مسیر اجرای تفاهمات مربوط به این منطقه انجام شده است.

در این نشست‌ها همچنین موضوع تثبیت آتش‌بس، مسائل باقی‌مانده در مسیر اجرای توافق و سازوکارهای مربوط به آینده نوار غزه مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.

این تحرکات دیپلماتیک در حالی انجام می‌شود که تلاش‌های منطقه‌ای و بین‌المللی برای تثبیت آتش‌بس و دستیابی به تفاهم درباره مرحله بعدی تحولات غزه تشدید شده و طرف‌های مختلف همچنان درباره نقشه راه پیشنهادی برای پایان بحران و سامان‌دهی آینده این منطقه رایزنی می‌کنند.

جنبش مقاومت اسلامی فلسطین (حماس) پیش تر با صدور بیانیه‌ای از موافقت خود با نقشه راه فاز دوم طرح رئیس‌جمهور امریکا برای نوار غزه خبر داد و تاکید کرد که رژیم اشغالگر باید به تمامی تعهداتش در آتش‌بس عمل کند.

این بیانیه پس از دیداری که هیات رهبری حماس به ریاست خلیل الحیه با میانجی‌ها و ضامنان توافق آتش‌بس در غزه تحت نظارت مصر انجام داد، صادر شد.

در این دیدار، مسائل مهمی مورد بحث قرار گرفت و هیات حماس بر نکاتی تأکید کرد.

حماس موافقت خود را با نقشه راه فاز دوم طرح ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا که توسط نیکولای ملادینوف هماهنگ‌کننده شورای به اصطلاح صلح و دیگر میانجی‌ها ارائه شده است، اعلام کرد.

این موافقت، در راستای منافع مردم فلسطین و با هدف دستیابی به آتش‌بس دائم، عقب‌نشینی کامل ارتش اشغالگر از نوار غزه، تأمین کمک‌رسانی فوری و پایدار، آغاز فعالیت کمیته اداری، بازسازی و سایر تعهدات توافق شده، صورت گرفته است.

بر اساس این بیانیه، حماس و گروه‌های مقاومت فلسطینی به تعهدات خود در اجرای کامل فاز اول توافق آتش‌بس شرم‌الشیخ که شامل تبادل اسرا و اجساد و توقف عملیات نظامی بود، پایبند بوده‌اند این در حالی است که رژیم اشغالگر به اجرای این مرحله متعهد نبوده و در عوض به تشدید نظامی در میدان و عمیق‌تر کردن فاجعه انسانی اقدام کرده و حتی به صراحت نقشه راه را رد کرده است.

حماس همچنین تاکید کرد که با توجه به پایبندی این جنبش، حماس از میانجی‌ها و شورای صلح خواسته است تا به مسئولیت‌های خود عمل کرده و رژیم اشغالگر را وادار به اجرای تمامی تعهدات فاز اول، پایان دادن به تمامی نقض‌ها، توقف کشتار و تجاوزات، و موافقت با نقشه راه فاز دوم طرح رئیس‌جمهور آمریکا و همچنین آغاز تدوین جدول زمانی برای اجرا، کنند.

برچسب ها: ترامپ ، امریکا ، غزه
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