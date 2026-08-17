کد خبر: 1374327
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تاریخ انتشار: ۲۶ مرداد ۱۴۰۵ - ۰۹:۵۱
بين‌الملل » اخبار كلی

امتناع کره جنوبی از همکاری علیه ایران؛ ترامپ: رزمایش‌ها با سئول کاهش می‌یابد

کره جنوبی دونالد ترامپ رئیس‌جمهوری آمریکا با بیان امتناع کره جنوبی از مشارکت با آمریکا علیه ایران اعلام کرد: به وزیر جنگ دستور داده است تا رزمایش‌ها با کره جنوبی را به میزان قابل توجهی کاهش دهد.

جوان آنلاین:ترامپ روز یکشنبه در شبکه اجتماعی «تروث سوشال» با انتقاد از رزمایش‌های مشترک واشنگتن و سئول گفت: «با توجه به روابط بسیار خوب من با کیم جونگ اون رهبر کره شمالی، از موافقت قبلی آمریکا با رزمایش‌های مشترک نظامی با کره جنوبی خشنود نیستم.»

وی مدعی شد: «این رزمایش‌ها پرهزینه بوده و سیگنالی نامناسب و خصمانه به کشوری می‌فرستد که تا زمان ریاست‌جمهوری من غیرتهدیدآمیز و محترمانه برخورد کرده است.»

ترامپ گفت: «بنابراین و با توجه به اینکه برای لغو این رزمایش‌ها دیگر خیلی دیر شده است، به پیت هگست وزیر جنگ دستور داده‌ام که رزمایش‌های نظامی مشترک را به میزان قابل‌توجهی کاهش دهد.»

وی مدعی شد: در موضوعی که شاید ارتباط چندانی با این مساله نداشته باشد، به تازگی از رئیس جمهوری کره جنوبی پرسیدم که آیا مایل هستند در خلع سلاح هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران با ما همکاری کنند و آنها پاسخ دادندکه «نه».

به گزارش ایرنا، رئیس جمهوری آمریکا پیش تر با انتشار تصویری از خود و رهبر کره شمالی مدعی شد: من و کیم جونگ اون خیلی خوب با هم کنار می آییم!

ترامپ روز شنبه به وقت محلی در شبکه اجتماعی تروث سوشال خود افزود: با وجود نگاه غیردوستانه در این تصویر خاص، تصاویر زیادی وجود دارد که در آنها لبخند می‌زنیم؛ من و کیم جونگ اون خیلی خوب با هم کنار می‌آییم!

ادعاهای ترامپ درباره روابطش با رهبر کره شمالی، در حالی است که رزمایش های مشترک آمریکا و کره جنوبی در مرزهای کره شمالی همواره محرک تشدید تنش ها بین دو کره بوده است.

کارشناسان معتقدند که حضور قدرت های فرامنطقه ای در شرق دور، مهمترین عامل از بین رفتن ثبات منطقه ای و صلح بین کشورهای همسایه است.

کره جنوبی در ماه مه از برنامه‌ای موسوم به «پروژه جانگ بوگو» برای توسعه و ساخت نخستین زیردریایی‌های با پیشران هسته‌ای خود پرده برداشت. واشنگتن نیز با اجرای این پروژه موافقت کرده و دو کشور مذاکرات اولیه را بر اساس توافق امنیتی حاصل‌شده میان روسای جمهوری دو کشور آغاز کرده‌اند.

سئول هدف‌گذاری کرده است نخستین زیردریایی هسته‌ای خود را در اواسط دهه ۲۰۳۰ به آب بیاندازد و این زیردریایی تا اواخر دهه ۲۰۳۰ وارد خدمت عملیاتی شود.

ترامپ در دوره نخست ریاست‌جمهوری خود سه بار با رهبر کره شمالی دیدار کرد. نخستین دیدار، در ژوئن ۲۰۱۸ در سنگاپور، دومین دیدار در فوریه ۲۰۱۹ در هانوی ویتنام، و سومین دیدار در ژوئن ۲۰۱۹ در منطقه غیرنظامی میان دو کره صورت گرفت. ترامپ در آخرین دیدار، با عبور از خط مرزی وارد خاک کره شمالی شد.

برچسب ها: کره جنوبی ، ترامپ ، امریکا
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