گفت وگوی وزیر خارجه قطر با همتایان عربستانی، اردنی و سوری خود درباره مسائل منطقه

جوان آنلاین: آل ثانی در گفت وگو با فیصل بن فرحان وزیر خارجه عربستان سعودی، ایمن الصفدی وزیر خارجه اردن و اسعد الشیبانی وزیر خارجه دولت موقت سوریه آخرین تحولات منطقه به ویژه تلاشهای دیپلماتیک و هماهنگیهای مشترک به منظور کاهش تنشها و تقویت امنیت و ثبات در منطقه را بررسی کرده است.
وزیر خارجه قطر در این تماسها بر ضرورت پایبندی همه طرفها به گفت وگو و راههای دیپلماتیک و اجرای مفاد توافقنامه میان آمریکا و ایران به ویژه تضمین امنیت کشتیرانی در تنگه هرمز و حفظ امنیت و تقویت ثبات منطقه تاکید کرده است.
وی همچنین بر حمایت کامل قطر از همه تلاشهای جاری و انجام شده برای کاهش تنشها و دستیابی به توافقی فراگیر و پایدار در منطقه تاکید کرده است.