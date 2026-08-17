گفت وگوی وزیر خارجه قطر با همتایان عربستانی، اردنی و سوری خود درباره مسائل منطقه

منابع خبری گزارش دادند که محمد بن عبدالرحمن به جاسم آل ثانی وزیر خارجه قطر در گفت وگوی تلفنی با همتایان عربستانی، اردنی و سوری خود درباره آخرین تحولات منطقه با آنها رایزنی کرده است.

جوان آنلاین: آل ثانی در گفت وگو با فیصل بن فرحان وزیر خارجه عربستان سعودی، ایمن الصفدی وزیر خارجه اردن و اسعد الشیبانی وزیر خارجه دولت موقت سوریه آخرین تحولات منطقه به ویژه تلاش‌های دیپلماتیک و هماهنگی‌های مشترک به منظور کاهش تنش‌ها و تقویت امنیت و ثبات در منطقه را بررسی کرده است.

وزیر خارجه قطر در این تماس‌ها بر ضرورت پایبندی همه طرف‌ها به گفت وگو و راه‌های دیپلماتیک و اجرای مفاد توافقنامه میان آمریکا و ایران به ویژه تضمین امنیت کشتیرانی در تنگه هرمز و حفظ امنیت و تقویت ثبات منطقه تاکید کرده است.

وی همچنین بر حمایت کامل قطر از همه تلاش‌های جاری و انجام شده برای کاهش تنش‌ها و دستیابی به توافقی فراگیر و پایدار در منطقه تاکید کرده است.