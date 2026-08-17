جوان آنلاین: این بیانیه پس از دیداری که هیات رهبری حماس به ریاست خلیل الحیه با میانجیها و ضامنان توافق آتشبس در غزه تحت نظارت مصر انجام داد، صادر شد.
در این دیدار، مسائل مهمی مورد بحث قرار گرفت و هیات حماس بر نکاتی تأکید کرد.
حماس موافقت خود را با نقشه راه فاز دوم طرح ترامپ رئیسجمهور آمریکا که توسط نیکولای ملادینوف هماهنگکننده شورای به اصطلاح صلح و دیگر میانجیها ارائه شده است، اعلام کرد.
این موافقت، در راستای منافع مردم فلسطین و با هدف دستیابی به آتشبس دائم، عقبنشینی کامل ارتش اشغالگر از نوار غزه، تأمین کمکرسانی فوری و پایدار، آغاز فعالیت کمیته اداری، بازسازی و سایر تعهدات توافق شده، صورت گرفته است.
بر اساس این بیانیه، حماس و گروههای مقاومت فلسطینی به تعهدات خود در اجرای کامل فاز اول توافق آتشبس شرمالشیخ که شامل تبادل اسرا و اجساد و توقف عملیات نظامی بود، پایبند بودهاند این در حالی است که رژیم اشغالگر به اجرای این مرحله متعهد نبوده و در عوض به تشدید نظامی در میدان و عمیقتر کردن فاجعه انسانی اقدام کرده و حتی به صراحت نقشه راه را رد کرده است.
حماس همچنین تاکید کرد که با توجه به پایبندی این جنبش، حماس از میانجیها و شورای صلح خواسته است تا به مسئولیتهای خود عمل کرده و رژیم اشغالگر را وادار به اجرای تمامی تعهدات فاز اول، پایان دادن به تمامی نقضها، توقف کشتار و تجاوزات، و موافقت با نقشه راه فاز دوم طرح رئیسجمهور آمریکا و همچنین آغاز تدوین جدول زمانی برای اجرا، کنند.