کد خبر: 1374311
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تاریخ انتشار: ۲۶ مرداد ۱۴۰۵ - ۰۹:۲۳
بين‌الملل » اخبار كلی

انتقاد نمایندگان آمریکا از ماجراجویی‌های جنگی ترامپ علیه ایران

ترامپ هم‌زمان با ادامه انتقادها از سیاست‌های جنگ‌طلبانه دونالد ترامپ، دو عضو کنگره آمریکا از هزینه‌تراشی، تخلیه ذخایر تسلیحاتی و ارزیابی نادرست او از جنگ علیه ایران انتقاد کردند.

جوان آنلاین: برخی از نمایندگان دموکرات و جمهوری‌خواه آمریکا در اظهاراتی جداگانه، سیاست‌های دونالد ترامپ رئیس‌جمهور این کشور در قبال جنگ علیه ایران را به‌شدت مورد انتقاد قرار دادند.

جان آساف، سناتور دموکرات آمریکایی، با انتقاد از رویکرد جنگ‌طلبانه ترامپ گفت: او ذخایر تسلیحاتی و نفتی ما را بی‌ثمر تخلیه می‌کند.

وی افزود : ملوانان آمریکایی در ناو آبراهام لینکلن باید در جنگی بجنگند که ترامپ به راه انداخته است، در حالی که رئیس‌جمهور آمریکا به جای انجام مسئولیت‌هایش، وقت خود را به خوابیدن در جلسات، گلف و فعالیت در بازار سهام می‌گذراند.

در همین حال، دان بیکن، عضو جمهوری‌خواه مجلس نمایندگان آمریکا نیز در جریان یک مصاحبه تلویزیونی در شبکه خبری سی بی اس، اذعان کرد ترامپ در آغاز تجاوز نظامی علیه ایران، جنگ را آسان و کوتاه تصور می‌کرد اما این ارزیابی نادرست از آب درآمد.

وی گفت رئیس‌جمهور آمریکا باید با مردم صادق باشد و بگوید این جنگ، یک درگیری‌ سخت و پرهزینه است.

بیکن همچنین با اشاره به تداوم اظهارات ترامپ درباره توافق با ایران، تأکید کرد که تکرار این سخنان از سوی رئیس‌جمهور آمریکا، از نگاه تهران نشانه ضعف تلقی می‌شود.

پیش‌تر نیز کریس مورفی، سناتور دموکرات آمریکا، با انتقاد از تجاوز غیرقانونی واشنگتن علیه ایران، این جنگ را از ابتدا «غیرقابل‌پیروزی» توصیف کرده و گفته بود ادامه آن، آمریکا را ضعیف‌تر و ایران را قوی‌تر می‌کند.

سناتور دموکرات «روبین گایگو» نیز در گفت‌وگویی تصویری با شبکه آمریکایی «ای‌بی‌سی» خواستار اعزام هیأتی نظارتی از کنگره به ناو هواپیمابر «آبراهام لینکلن» شد تا وضعیت روحی و روانی ملوانان این ناو بررسی شود؛ درخواستی که پس از گزارش‌های رسانه‌ای درباره تلاش برای خودکشی در این ناو و همچنین تأیید مقام سرپرست وزارت نیروی دریایی آمریکا درباره وجود «تعداد اندکی موارد روانی» در میان ملوانان مطرح شده است.

گایگو همچنین تأکید کرد: «ریشه اصلی و بسیار عمیق این بحران آن است که این دولت نه برای جنگ با ایران برنامه‌ریزی کرده بود، نه برای نحوه خروج از آن، و نه واقعاً درک کرده بود که این درگیری تا چه اندازه می‌تواند تشدید شود.»

وی افزود: «دولت ترامپ تلاش می‌کرد و امیدوار بود این جنگ نیز درست مانند بحران ونزوئلا پایان یابد، اما اکنون نیروهای ما بهای این محاسبه غلط را می‌پردازند.»

انتقادهای فزاینده در داخل آمریکا درحالی مطرح می‌شود که ترامپ همچنان با ادعاهای تکراری از «پیروزی» در این تجاوز و کنترل تنگه هرمز سخن می‌گوید، در حالی که تحولات میدانی و سیاسی خلاف این ادعاها را نشان می‌دهد و ثابت می کند که ایران بر آبراه استراتژیک تنگه هرمز کنترل کامل دارد.

برچسب ها: ترامپ ، امریکا ، جنگ ایران و آمریکا
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