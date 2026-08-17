تایمز: بحران تسلیحاتی آمریکا در جنگ با ایران تشدید شد

جوان آنلاین: روزنامه تایمز انگلیس گزارش داد، آمریکا به دلیل سال ها تمرکز بر خرید هواپیماها، کشتی ها و سامانه های نظامی پیشرفته با کمبود شدید تسلیحات مواجه است و در مقابل، ایجاد ذخایر کافی از موشک ها و بمب ها را نادیده گرفته است.

این روزنامه برآورد کرد که ذخایر موشک های پاتریوت آمریکا به کمتر از ۸۰۰ فروند کاهش یافته باشد. این در حالی است که پیش از جنگ با ایران حدود ۲ هزار و ۳۰۰ فروند در اختیار داشت. ذخایر موشک های تاد نیز به حدود ۲۵۰ فروند رسیده، در حالی که سه سال پیش ۶۰۰ فروند بود. آمریکا همچنین طی ۱۸ ماه حدود نیمی از ذخایر موشک های تاماهاوک خود را مصرف کرده است.

بر اساس این گزارش، بحران مذکور از سال ها قبل مورد توجه بوده اما پس از جنگ اوکراین و سپس جنگ با ایران تشدید شده است. تولید یک موشک پاتریوت حدود دو سال زمان می برد و هزینه آن ۴ میلیون دلار است. این موشک همچنین به زنجیره های تأمین پیچیده ای وابسته است که تراشه های الکترونیکی، فلزات کمیاب و مواد شیمیایی مورد استفاده در موتور موشک ها و کلاهک های جنگی را شامل می شود. به همین دلیل کارخانه های آمریکایی نمی توانند تسلیحات مصرف شده در جنگ ها را با سرعت جبران کنند.