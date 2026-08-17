حماس: با نقشه راه مرحله دوم در غزه موافقت کردیم

جوان آنلاین: جنبش مقاومت اسلامی فلسطین (حماس) در بیانیهای اعلام کرد که هیئت این جنبش به ریاست «خلیل الحیه»، با هیئتهای میانجی و تضمینکننده توافق آتشبس در نوار غزه در مصر دیدار و گفتگو کرده است.
حماس در این بیانیه تأکید کرد: «ما بر موافقت با نقشه راه مرحله دوم طرح پیشنهادی پرزیدنت ترامپ که توسط نیکلای ملادینوف، نماینده عالی «شورای صلح» برای غزه ارائه شد، تأکید میکنیم.»
این جنبش در ادامه افزود که این موافقت با هدف صیانت از منافع ملت فلسطین و با رویکرد تلاش برای دستیابی به آتشبس دائمی صورت گرفته است.
حماس همچنین تأکید کرد که اولویت اصلی این جنبش در این مسیر، تضمین عقبنشینی کامل نظامیان صهیونیست از نوار غزه است.
این بیانیه میافزاید که جنبش حماس و مقاومت به اجرای کامل توافق آتشبس در مرحله اول آن که در شرمالشیخ انجام شد، پایبند بودند و این در حالی است که رژیم اشغالگر به اجرای توافق پایبند نبود و به سمت تشدید نظامی در میدان و تعمیق فاجعه انسانی حرکت کرد.