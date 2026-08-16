معاون وزیر جهاد کشاورزی جمهوری اسلامی ایران، بر توسعه همکاری‌های کشاورزی، گسترش تجارت محصولات کشاورزی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های کشور‌های عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا تأکید کرد.

جوان آنلاین: از وزارت جهاد کشاورزی، اکبر فتحی در هفتمین نشست شورای سیاست‌گذاری کشت و صنعت اتحادیه اقتصادی اوراسیا که در شهر آلماتی قزاقستان برگزار شد، با اشاره به اهمیت توسعه همکاری‌های منطقه‌ای در بخش کشاورزی، تقویت مناسبات اقتصادی، تجاری و سرمایه‌گذاری میان جمهوری اسلامی ایران و کشور‌های عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا را ضروری دانست.

به گزارش ایرنا، وی به ظرفیت‌های جمهوری اسلامی ایران در حوزه‌های مختلف کشاورزی، صنایع غذایی، تولیدات گلخانه‌ای، ماشین‌آلات و صنایع تبدیلی و تولید غذای حلال اشاره و اظهار کرد: توسعه همکاری‌های کشاورزی میان کشور‌های عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا می‌تواند زمینه‌ساز افزایش مبادلات تجاری، توسعه سرمایه‌گذاری‌های مشترک و ایجاد بازار‌های جدید برای محصولات کشاورزی باشد.

معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت جهادکشاورزی، توسعه تجارت محصولات کشاورزی و تسهیل مبادلات میان کشور‌های عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا را از محور‌های مهم همکاری‌های پیش‌رو عنوان کرد و افزود: در این راستا شناسایی ظرفیت‌های بازار کشور‌های عضو، رفع موانع تجاری، تقویت ارتباط میان بخش‌های خصوصی و ایجاد سازوکار‌های مؤثر برای افزایش صادرات و واردات محصولات کشاورزی ضروری است.

وی در عین حال، استفاده بهینه از عوامل و منابع تولید به ویژه اراضی، گسترش صنایع تبدیلی و تکمیلی، ارتقای ارزش افزوده، کاهش تلفات و تکمیل زنجیره‌های ارزش کشاورزی وغذا را از فرصت‌های پیش روی کشت و صنعت‌ها اعلام کرد و گفت: فراهم‌سازی بستر‌های قانونی، تسهیل تامین مالی و ارائه مشاوره‌های علمی، فنی و تجاری می‌تواند به گسترش فعالیت کشت و صنعت‌های خصوصی و بهبود سودآوری آنها کمک کند.

فتحی همچنین با اشاره به ظرفیت کشور‌های عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا در حوزه منابع طبیعی، اراضی کشاورزی و تولید، بر ضرورت استفاده هدفمند از ظرفیت کشت فراسرزمینی و سرمایه‌گذاری مشترک تأکید کرد.

وی افزود: اجرای طرح‌های مشترک تولیدی و کشاورزی در کشور‌های دارای ظرفیت، می‌تواند ضمن کمک به تأمین پایدار محصولات و نهاده‌های مورد نیاز، زمینه حضور فعال‌تر بخش خصوصی و توسعه همکاری‌های اقتصادی میان کشور‌های منطقه را فراهم کند.

معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی در بخش دیگری از سخنان خود، تقویت دیپلماسی کشاورزی و استمرار گفت‌و‌گو‌های تخصصی میان کشور‌های منطقه را برای دستیابی به اهداف مشترک ضروری دانست و اظهار کرد: جمهوری اسلامی ایران آمادگی دارد از ظرفیت‌های موجود برای توسعه همکاری‌های دوجانبه و چندجانبه در حوزه کشاورزی استفاده کرده و در مسیر افزایش تجارت، سرمایه‌گذاری، انتقال فناوری و توسعه زنجیره‌های ارزش کشاورزی با کشور‌های عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا همکاری کند.

وی به تولید غذای حلال در ایران اشاره کرد و افزود: برند حلال سلامت و کیفیت غذا را تضمین می‌کند، تمامی تولیدات کشاورزی و غذا در ایران به صورت حلال تولید و عرضه می‌شود که خوشبختانه به جهت تضمین سلامت، تقاضای آن در بازار‌های جهانی رو به افزایش است.

فتحی ادامه داد: به رسمیت شناختن غذای حلال در چارچوب اتحادیه اقتصادی اوراسیا فرصتی را برای دسترسی جمعیت کشور‌های عضو و همچنین دسترسی به بازار‌های جهانی و بویژه آسیای جنوب شرقی و خاورمیانه فراهم می‌آورد.

معاون وزیر جهاد کشاورزی کشورمان در پایان بر اهمیت استمرار نشست‌های تخصصی، پیگیری توافقات و تبدیل ظرفیت‌های موجود به پروژه‌های عملیاتی و اقتصادی تأکید کرد و گفت: توسعه همکاری‌های کشاورزی می‌تواند نقش مؤثری در تعمیق روابط اقتصادی و تأمین منافع مشترک کشور‌های منطقه داشته باشد.

تاکید بر توسعه تجارت محصولات کشاورزی و سرمایه‌گذاری مشترک ایران و قزاقستان

در حاشیه هفتمین نشست شورای سیاست‌گذاری کشت و صنعت اتحادیه اقتصادی اوراسیا، هیأت وزارت جهادکشاورزی اسلامی ایران با هیأت وزارت کشاورزی جمهوری قزاقستان دیدار و گفت‌و‌گو کردند.

در این دیدار، ضمن بررسی زمینه‌های توسعه همکاری‌های کشاورزی و تجاری؛ بر ارتقای روابط دوجانبه، افزایش مبادلات محصولات کشاورزی، تقویت همکاری‌های بخش خصوصی، توسعه سرمایه‌گذاری‌های مشترک و استفاده از ظرفیت‌های متقابل دو کشور تأکید شد و با توجه به وجود اراضی مستعد و بارندگی مناسب در کشور قزاقستان، کشت فراسرزمینی برای تولید انواع غلات دانه‌های روغنی و ذرت مورد تاکید طرفین قرار گرفت.

صادرات انواع میوه و خشکبار و محصولات گلخانه‌ای به کشور قزاقستان از دیگر محور‌های مذاکره بین دو کشور بود.

این دیدار‌ها و برنامه‌های تخصصی در چارچوب هفتمین نشست شورای سیاست‌گذاری کشت و صنعت اتحادیه اقتصادی اوراسیا و با هدف تقویت دیپلماسی کشاورزی، توسعه بازار‌های صادراتی، افزایش تجارت محصولات کشاورزی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های مشترک جمهوری اسلامی ایران و جمهوری قزاقستان انجام شد.

تبادل نظر ایران و ارمنستان برای توسعه همکاری‌های کشاورزی و دامپروری

همچنین معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزیر جهاد کشاورزی در دیدار با وزیر اقتصاد جمهوری ارمنستان، بر توسعه همکاری‌های دوجانبه در زمینه واردات دام سبک، سرمایه‌گذاری مشترک، توسعه گلخانه‌ها و بهره‌گیری از ظرفیت مراتع ارمنستان تأکید کرد.

اکبر فتحی معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزیر جهاد کشاورزی جمهوری اسلامی ایران، در حاشیه هفتمین نشست شورای سیاست‌گذاری کشت و صنعت اتحادیه اقتصادی اوراسیا در شهر آلماتی قزاقستان، با گئورگ پاپویان وزیر اقتصاد جمهوری ارمنستان، دیدار و درباره راه‌های توسعه همکاری‌های اقتصادی و کشاورزی دو کشور گفت‌و‌گو کرد.

در این دیدار، ظرفیت‌های موجود برای گسترش همکاری‌های دوجانبه در بخش کشاورزی و دامپروری مورد بررسی قرار گرفت و دو طرف بر ضرورت استفاده از ظرفیت‌های متقابل برای افزایش تعاملات اقتصادی، توسعه تجارت محصولات و سرمایه‌گذاری مشترک تأکید کردند.

یکی از محور‌های اصلی این دیدار، بررسی ظرفیت واردات دام سبک از جمهوری ارمنستان بود. در این زمینه، ظرفیت‌های موجود برای توسعه همکاری در حوزه دامپروری، تأمین دام مورد نیاز و ایجاد سازوکار‌های مناسب برای تسهیل مبادلات مورد بررسی قرار گرفت و بر ضرورت پیگیری موضوع از مسیر‌های تخصصی و با رعایت ضوابط و الزامات بهداشتی و دامپزشکی تأکید شد.

همچنین در این نشست، موضوع سرمایه‌گذاری‌های مشترک در مناطق مرزی و به‌ویژه ظرفیت‌های موجود در نقاط صفر مرزی مورد توجه قرار گرفت و طرفین بر شناسایی ظرفیت‌های اقتصادی و کشاورزی مناطق مرزی و فراهم‌سازی زمینه حضور بخش خصوصی دو کشور برای اجرای طرح‌های مشترک تأکید کردند؛ موضوعی که می‌تواند به توسعه فعالیت‌های تولیدی، افزایش مبادلات و تقویت پیوند‌های اقتصادی میان مناطق مرزی دو کشور منجر شود.

توسعه همکاری در حوزه کشت‌های گلخانه‌ای نیز از دیگر محور‌های مذاکرات بود. در این چارچوب، ظرفیت‌های موجود برای سرمایه‌گذاری و توسعه واحد‌های گلخانه‌ای و بهره‌گیری از دانش و تجربه دو کشور در این بخش مورد بررسی قرار گرفت.

همچنین استفاده از ظرفیت مراتع جمهوری ارمنستان برای توسعه همکاری‌های مرتبط با دامپروری و تولیدات دامی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و بر ضرورت بررسی کارشناسی ظرفیت‌های موجود و تدوین سازوکار‌های اجرایی برای بهره‌برداری اقتصادی و پایدار از این ظرفیت‌ها تأکید شد.

در پایان این دیدار، دو طرف بر استمرار رایزنی‌ها و پیگیری موضوعات مطرح‌شده با هدف توسعه تجارت کشاورزی، تسهیل همکاری‌های دامپروری، جذب سرمایه‌گذاری مشترک، توسعه گلخانه‌ها و فعال‌سازی ظرفیت‌های مناطق مرزی تأکید کردند.

رایزنی ایران و بلاروس در تامین کود‌های کشاورزی و توسعه تجارت محصولات غذایی

معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزیر جهاد کشاورزی همچنین در دیدار با یوری گورلوف وزیر کشاورزی و مواد غذایی بلاروس، بر توسعه همکاری‌های دوجانبه در حوزه کود‌های کشاورزی، ماشین‌آلات، سرمایه‌گذاری مشترک و تجارت محصولات کشاورزی تأکید کرد.

در این دیدار ظرفیت‌ها و زمینه‌های توسعه همکاری‌های کشاورزی و اقتصادی میان جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بلاروس مورد بررسی قرار گرفت و دو طرف بر ضرورت تقویت تعاملات دوجانبه و بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود برای توسعه تجارت و سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی تأکید کردند.

یکی از محور‌های اصلی مذاکرات، ادامه و توسعه همکاری‌های دو کشور در زمینه تأمین و تجارت کود‌های پتاسه و فسفاته بود. در این زمینه، ظرفیت‌های موجود برای گسترش همکاری‌های تجاری و همچنین بررسی زمینه‌های سرمایه‌گذاری مشترک در حوزه تولید و تأمین نهاده‌های کشاورزی مورد توجه قرار گرفت.

معاون وزیر جهاد کشاورزی کشورمان با اشاره به اهمیت تأمین پایدار نهاده‌های مورد نیاز بخش کشاورزی، بر استفاده از ظرفیت‌های کشور‌های عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا برای تنوع‌بخشی به منابع تأمین نهاده و توسعه همکاری‌های بلندمدت تأکید کرد.

همچنین در این دیدار، ظرفیت‌های همکاری مشترک در حوزه ماشین‌آلات و تجهیزات کشاورزی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

طرفین بر شناسایی ظرفیت‌های شرکت‌های تولیدکننده و فعالان بخش خصوصی دو کشور و فراهم‌سازی زمینه برای توسعه مبادلات، انتقال فناوری و سرمایه‌گذاری‌های مشترک در حوزه ماشین‌آلات و تجهیزات کشاورزی تأکید کردند.

توسعه تجارت محصولات کشاورزی و غذایی میان ایران و بلاروس از دیگر محور‌های این دیدار بود. در این چارچوب، ظرفیت‌های موجود برای افزایش مبادلات تجاری در زمینه گوشت مرغ، محصولات لبنی و انواع میوه مورد بررسی قرار گرفت و بر ضرورت تسهیل تجارت و ایجاد زمینه‌های مناسب برای حضور بیشتر تولیدکنندگان و صادرکنندگان دو کشور در بازار‌های یکدیگر تأکید شد.

همچنین موضوع توسعه روابط تجاری و استفاده از ظرفیت‌های توافقات و سازوکار‌های موجود برای افزایش حجم مبادلات محصولات کشاورزی و غذایی میان دو کشور مورد توجه قرار گرفت.

در پایان این دیدار، دو طرف بر استمرار رایزنی‌ها و پیگیری موضوعات مطرح‌شده با هدف توسعه سرمایه‌گذاری‌های مشترک، افزایش تجارت محصولات کشاورزی، تقویت همکاری در حوزه نهاده‌ها و ماشین‌آلات کشاورزی و ایجاد فرصت‌های جدید برای همکاری بخش خصوصی تأکید کردند.

دیدار معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزیر جهاد کشاورزی با وزیر کشاورزی و مواد غذایی بلاروس در چارچوب برنامه‌های هفتمین نشست شورای سیاست‌گذاری کشت و صنعت اتحادیه اقتصادی اوراسیا و در راستای تقویت دیپلماسی کشاورزی جمهوری اسلامی ایران و توسعه تعاملات اقتصادی با کشور‌های عضو این اتحادیه انجام شد.