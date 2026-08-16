جوان آنلاین: مایک مولن، رئیس اسبق ستاد مشترک ارتش ایالات متحده شامگاه یکشنبه با حضور در برنامه «دیس ویک» از تلویزیون خبریایبیسی نیوز عنوان کرد: استقرار طولانی مدت ناوهای هواپیمابر امری رایج است، اما در پاسخ به اظهارات دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا مبنی بر اینکه این استقرار به اندازه کافی طولانی نبوده است، باید بگویم که چنین استقرارهایی با این مدت زمان به خدمه آسیب میرساند.
به گزارش ایسنا، این ژنرال بازنشسته آمریکایی در ادامه تاکید کرد: ما در ویتنام آموختیم که برای یک سال در آنجا مستقر بودیم. این خیلی طولانی است. شما خودتان را خسته میکنید. این کشتیها، این افراد، این خانوادهها اساسا باید برگردند.
او با اشاره به توان نظامی و عملیات دفاعی جمهوری اسلامی ایران در برابر تجاوزگریهای آمریکا و رژیم صهیونیستی گفت: من فکر میکنم ما بهوضوح انتظار نداشتیم که پایگاههای آمریکایی در منطقه که پیشتر در آنها نیرو داشتیم، ویران شوند و از بین بروند.
پس از خبرساز شدن وضعیت تدارکاتی ناو آبراهام لینکلن که در ماموریتی طولانی برای پشتیبانی از جنگ غیرقانونی علیه ایران در غرب آسیا مستقر شده بود و گزارشهایی جنجالی درباره خودکشی کارکنان آن، جمعی از اعضای مجلس نمایندگان آمریکا در نامهای به هونگ کائو، سرپرست نیروی دریایی این کشور خواستار توضیح در این باره شدند.
ناو آبراهام لینکلن حدود ۵ هزار ملوان و تفنگدار دریایی دارد که ماموریت آن از ۲۱ نوامبر آغاز شده و در حمایت از جنگ غیرقانونی و تجاوزکارانه آمریکا علیه ایران تمدید شده است.
خانوادههای ملوانان میگویند که در طول این ماموریت طولانی، چندین ملوان اقدام به پریدن از کشتی به دریا کردهاند یا از این کار بازداشته شدهاند.