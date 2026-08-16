کارشناس آلمانی: شکست استراتژیک آمریکا در جنگ/ ایران دست برتر را دارد

جوان آنلاین: گیدو اشتاینبرگ، کارشناس مسائل خاورمیانه از موسسه علم و سیاست برلین در مصاحبه‌ای با روزنامه هندلزبلات، با اشاره به باتلاقی که ترامپ به واسطه جنگ تروریستی تحمیلی علیه ایران در آن گرفتار شده، درباره سیاست خاورمیانه‌ای وی در دوران دوم ریاست جمهوری وی گفت: باید گفت که تا به امروز، سیاست خاورمیانه‌ای ترامپ تا حد زیادی شکست خورده است.

هیچ نشانه‌ای از موفقیت برای ترامپ در جنگ علیه ایران وجود ندارد

وی افزود: این امر در درجه اول به دلیل جنگ جاری با ایران است، جایی که هیچ نشانه‌ای از موفقیت او وجود ندارد. همین امر در مورد غزه نیز صدق می‌کند، جایی که وضعیت به شدت به بن‌بست رسیده است و همچنین در مورد جنوب لبنان، جایی که درگیری‌ها با وجود آتش‌بس ادامه دارد. همه اینها نشان می‌دهد که دولت ترامپ در دو سال و نیم آینده برای موفقیت سیاست خاورمیانه‌ای خود با مشکلات قابل توجهی رو‌به‌رو خواهد بود.

ترامپ در دوراهی فاجعه بار جنگ و مذاکره با ایران

وی درباره دلایل شکست ترامپ در سیاست خاورمیانه گفت: دلایل مختلفی وجود دارد. مهمترین دلیل در حال حاضر، البته، جنگ با ایران است. دونالد ترامپ خود را در یک دوراهی واقعاً فاجعه‌بار قرار داده است. از یک سو، او قادر به پیروزی در این جنگ با ابزار‌های نظامی که می‌تواند و می‌خواهد استفاده کند، نیست. از سوی دیگر، او قادر به دستیابی به نتیجه‌ای در مذاکرات نیست که کاملا برای او یا شاید برای کل جهان غرب قابل قبول باشد؛ و این دوراهی از ماه آوریل، پایان درگیری نظامی شدید، بر سیاست حاکم بوده است.

وی افزود: ما شاهد چرخه‌ای از مذاکرات، تهدید‌ها و توهین‌های بی‌رحمانه هستیم که به دنبال آن شعله‌ور شدن مکرر جنگ از سوی هر دو طرف آمریکایی و ایرانی رخ می‌دهد.

این کارشناس برجسته آلمانی درباره تداوم مسدودیت تنگه هرمز هم گفت: تنگه هرمز همچنان بسته است. در همین حال، ورودی جنوبی دریای سرخ نیز دیگر به طور کامل به خصوص برای تانکر‌های نفتی عربستان سعودی قابل کشتیرانی نیست. این وضعیت کل سیاست خاورمیانه‌ای ترامپ را تعریف کرده و به عنوان یک شکست فاجعه‌بار در سراسر جهان، از جمله در خود ایالات متحده، دیده می‌شود. کاملاً محتمل است که این برزخ بین جنگ و صلح مدت زمان بسیار بیشتری ادامه یابد.

ایران در میدان جنگ دست برتر را دارد

وی در ادامه در پاسخ به این پرسش که چه کسی در این میدان دست قوی‌تر را دارد گفت: در مجموع، تهران دست قوی‌تر را دارد و این ارتباط کمتری با روند نظامی جنگ دارد.

این کارشناس نظامی با اشاره به خساراتی که ایران در جنگ تحمیلی متحمل شد در عین حال گفت: با این حال، سپس ایرانی‌ها کاری را انجام دادند که آمریکایی‌ها، به دلایلی که من نمی‌توانم درک کنم، پیش‌بینی نکرده بودند. آنها شروع به مسدود کردن تنگه هرمز و حمله به متحدان ایالات متحده - یعنی کشور‌های مهم تولیدکننده نفت و گاز عربستان سعودی، کویت، قطر، امارات متحده عربی و همچنین عمان - کردند. از آن لحظه، ایرانی‌ها در موقعیت بسیار قوی‌تری قرار گرفته‌اند.

آمریکا در بازکردن تنگه هرمز شکست خورده است

این کارشناس برجسته آلمانی در ادامه درباره ادعای واهی و دروغ اخیر ترامپ مبنی بر اینکه تنگه هرمز تحت کنترل ایالات متحده است، گفت: آمریکایی‌ها در بازپس‌گیری تنگه هرمز شکست خورده‌اند.

شکست استراتژیک آمریکا در جنگ علیه ایران

این موضوع آنها را با یک مشکل بزرگ رو‌به‌رو می‌کند، زیرا هر ضربه نظامی که ایرانی‌ها متحمل شوند، چیزی را تغییر نخواهد داد. ما در آستانه به دست گرفتن موقعیت مسلط توسط ایرانی‌ها در خلیج فارس هستیم و تمام لفاظی‌های واشنگتن نمی‌تواند وضعیت کلی استراتژیک را تغییر دهد: آمریکایی‌ها از نظر نظامی در جنگ پیروز شدند، اما در نهایت آن را از نظر استراتژیک باختند.

وی در ادامه در پاسخ به این پرسش که آیا راهی برای دونالد ترامپ وجود دارد که در این درگیری با ایران آبروی خود را حفظ کند گفت: فقط این دو گزینه بسیار مشکل‌ساز وجود دارد: ایالات متحده می‌تواند جنگ را ادامه دهد. اما اگر آنها همچنان تمایلی به استقرار نیرو‌های زمینی، حداقل در اطراف تنگه هرمز، نداشته باشند، دیگر نمی‌توانند وضعیت کلی نظامی استراتژیک را تغییر دهند. برداشت من این است که دولت ترامپ مطلقاً اعزام نیروی زمینی را نمی‌خواهد.

وی گفت: با این حال، مذاکرات هم به دلیل این واقعیت که ایرانی‌ها اکنون در موقعیت قوی قرار دارند، برای آمریکا با مشکل مواجه شده است. ایرانی‌ها این را می‌دانند و اخیراً این مسئله را روشن کرده‌اند که تنها در صورتی تنگه هرمز را بازگشایی خواهند کرد که امتیازات گسترده‌ای به آنها داده شود.

دولت ترامپ در ماه ژوئن برای مدت کوتاهی آماده انجام این کار بود. اما ظاهراً واشنگتن به این نتیجه رسید که چنین امتیازات گسترده‌ای مانند لغو موقت تحریم‌های نفتی و بانکی امکان‌پذیر نیست.

مذاکرات بدون بلعیدن قرص‌های تلخ توسط ترامپ به نتیجه نمی‌رسد

وی در ادامه درباره بهترین گزینه برای خروج از این مخمصه برای ترامپ گفت: به نظر می‌رسد تنها راه خروج از این مخمصه، پذیرش نهایی نتیجه مذاکره‌ای است که برای طرف آمریکایی بسیار منفی خواهد بود. روند کلی به سمت مذاکره است. با این حال، این مذاکراتی هستند که بدون بلعیدن برخی از قرص‌های تلخ توسط ایالات متحده به نتیجه نمی‌رسند.

وی در عین حال گفت: اگر ایالات متحده بخواهد این جنگ را ادامه دهد، باید به شیوه‌ای متفاوت بجنگد و انتظار تلفات بسیار بیشتری در تجهیزات و پرسنل داشته باشد. کمبود سلاح‌های دوربرد، هواپیما‌های آمریکایی را مجبور می‌کند تا به اهداف خود نزدیک‌تر شوند و خطر سرنگونی آنها را افزایش می‌دهد. اما همانطور که گفتم، اگر ایالات متحده واقعاً می‌خواهد در این جنگ پیروز شود، باید مناطق وسیع‌تری را در امتداد تنگه هرمز تصرف کند و به هر حال نیرو‌های زمینی خود را مستقر کند.

این کارشناس آلمانی در پایان به مسئله غزه و مواضع ترامپ در قبال آن پرداخته و گفت: دونالد ترامپ آتش‌بس را برقرار کرد و برنامه‌های بلندپروازانه‌ای برای بازسازی اعلام کرد. با این حال، اکنون، بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم صهیونیستی به روشنی اعلام کرده است که با این طرح موافق نیست. هیچ یک از طرفین درگیری آماده اجرای مهمترین شرایط این توافق نیستند.