اعلام آمادگی بیش از ۱۲ شرکت جهت ارائه خدمات هوش مصنوعی

جوان آنلاین: سید ستار هاشمی در گفتوگو با صدا و سیما از قرار گرفتن توسعه زیرساختهای پردازشی هوش مصنوعی در دستور کار وزارت ارتباطات خبر داد و گفت: در بحث هوش مصنوعی تقسیم کار ملی شده است و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مسئولیت یافته، توسعه زیرساختهای پردازشی را در دستور کار قرار بدهد.
وی ادامهداد: آن چیزی که در یکسال اخیر در وزارت ارتباطات تهیه و تدوین و به صورت عمومی فراخوان کردیم، بحث کاربران و اپراتورهای هوش مصنوعی خواهد بود. درحال حاضر بیش از ۱۲ شرکت در کشور اعلام آمادگی کردند که خدمات هوش مصنوعی، خدمات زیرساختی و پردازشی را ارائه دهند.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ابراز امیدواری کرد: در آینده نزدیک شرکتهایی که حایز امتیازهای لازم شدهاند را به صورت عمومی اعلام کنیم.
وی گفت: طبق پروانهای که به این شرکتها خواهیم داد مسئولیت پیدا میکنند به حوزههای مختلف اعم از حاکمیت و بخش خصوصی ارایه خدمت دهند.