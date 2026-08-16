رسانه عبری: جنگ علیه ایران نیروی دریایی آمریکا را غرق کرده است

جوان آنلاین: پایگاه خبری شبکه ۱۲ تلویزیون رژیم صهیونیستی (خبر ۱۲) در گزارشی تحلیلی اعتراف کرد که ناو‌های هواپیمابر آمریکا که سرگرم محاصره ایران هستند، در حال ثبت حد نصاب‌های منفی متعددی هستند، حملات ایران، آمریکا را مجبور کرد تا مرکز پشتیبانی و لجستیکی خود را به پایگاه دیگو گارسیا در فاصله ۳۵۰۰ کیلومتری منتقل کند این در حالی است که ترامپ هم سلسله خواسته‌های نامعقولی را از نیروی دریایی دارد امری که سبب شده است هزینه‌های زیادی بر این نیرو تحمیل و خسارات شدیدی به آن وارد شود.

به گزارش تسنیم، در ادامه این گزارش آمده است: نیروی دریایی آمریکا با فشار‌های روز افزون و بی‌سابقه‌ای رو‌به‌رو است؛ چرا که زیاده‌خواهی‌های دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور (تروریست) آمریکا، با فرسایش عملیاتی ناشی از جنگ با ایران تشدید شده است.

ناو‌های آمریکایی ماه‌هاست که بدون وقفه در حال ماموریت هستند و پرسنل آنها در شرایطی بسیار سخت خدمت می‌کنند؛ شرایطی که طبق گزارش‌ها حتی منجر به بروز مواردی از اقدام به خودکشی شده است. هم‌زمان، نیروی دریایی با طرح‌های جدید و پرهزینه‌ای برای تغییر ساختار و ناوگان خود رو‌به‌رو است.

نیروی دیروز و امروز ناوگان آمریکا سال‌هاست که از تاخیر در تعمیر و نگهداری، هزینه‌های سرسام‌آور خارج از بودجه، تعویق در ساخت شناور‌ها و کاهش حجم ناوگان رنج می‌برد. اکنون، هم‌زمانی این جنگ فرسایشی با دستورات جدید کاخ سفید، نگرانی‌ها را درباره تضعیف توان نیروی دریایی در انجام ماموریت‌های محوله به اوج رسانده است.

ناو هواپیمابر «آبراهام لینکلن» به یکی از بارزترین نماد‌های این فرسایش تبدیل شده است. این ناو طی هفته جاری رکورد جدیدی را ثبت کرد و ۲۶۰ روز متوالی را بدون حتی یک‌بار درنگ یا پهلوگیری در بندری در دریا سپری کرد؛ رکوردی که پیش از این با ۲۰۴ روز در اختیار ناو دیگری در دوران همه‌گیری کرونا بود.

سناتور‌های دموکرات نیز از وضعیت ناو و سلامت روان پرسنل آن ابراز نگرانی کرده‌اند. ریچارد بلومنتال، سناتور ایالت کانتیکت، در نامه‌ای به پیت هگست، وزیر جنگ، به مشکلاتی نظیر کمبود تجهیزات اولیه و افت شدید سلامت روانی نیرو‌ها اشاره کرده است. گزارش‌ها نشان می‌دهد ناو هواپیمابر «جرج واشنگتن» برای جایگزینی لینکلن در اقیانوس آرام روانه منطقه شده است.

با این حال، پاسخ ترامپ در تعطیلات پایان هفته کاملاً متفاوت بود. وقتی از او پرسیده شد که آیا ناو لینکلن مدت زیادی را در دریا سپری کرده است؟، پاسخ داد: «نه، نه، نه؛ این مدت به هیچ وجه زیاد نبوده است».

پیت هگست، وزیر جنگ نیز با اشاره به اینکه برخی ماموریت‌ها طولانی‌تر از بقیه است، در پاسخ به پرسشی درباره مدت زمان توانایی آمریکا برای ادامه محاصره تنگه هرمز گفت: «تا هر زمان که لازم باشد، حتی تا مدتی نامحدود ادامه می‌دهیم».

به اعتراف این رسانه عبری زبان: چالش‌های ناو «لینکلن» تنها به طولانی شدن مدت ماموریت محدود نمی‌شود. اندکی پس از آغاز درگیری‌ها با ایران، پایگاه دریایی آمریکا در بحرین در پی حملات موشکی و پهپادی سپاه پاسداران متحمل خسارات سنگینی شد.

بر اساس گزارش روزنامه نیویورک تایمز، این حمله بخش عمده‌ای از پایگاه و همچنین مرکز اصلی پشتیبانی و لجستیک نیروی دریایی را که ده‌ها سال به آن متکی بود، ویران کرد. در نتیجه، نیروی دریایی مجبور شد به سرعت جایگزینی پیدا کند تا تامین غذا و تجهیزات را برای ملوانانی که شبانه‌روز برای پرواز جنگنده‌ها و حفظ محاصره بنادر ایران تلاش می‌کردند، ادامه دهد.

به دلیل نگرانی از احتمال حملات بیشتر ایران به دیگر بنادر منطقه، پنتاگون پایگاه بریتانیا در جزیره «دیگو گارسیا» در اقیانوس هند را به عنوان مرکز جدید پشتیبانی خود (به جای پایگاه بحرین) انتخاب کرد. این پایگاه بیش از ۳,۵۰۰ کیلومتر از منطقه عملیاتی ناو‌های آمریکایی در خلیج عمان فاصله دارد.

از دست رفتن پایگاه لجستیک بحرین، زنجیره‌ای از مشکلات را برای ناو‌های هواپیمابر حاضر در این نبرد به همراه داشته است.

حتی پیش از رکورد بی‌سابقه ناو لینکلن در این هفته، ناو هواپیمابر «جرالد فورد» که پیش از لینکلن در منطقه حضور داشت، رکورد دیگری ثبت کرده بود: ۳۲۶ روز استقرار عملیاتی مداوم که از زمان جنگ ویتنام بی‌سابقه بود.

همچنین ناو «جرج دبلیو بوش» که هم‌زمان با لینکلن در منطقه حضور دارد، پس از حرکت از نورفولک در ۳۱ مارس، ماه‌هاست که در ماموریت به سر می‌برد. در شرایط عادی و زمان صلح، مدت استاندارد استقرار یک ناو هواپیمابر حدود شش ماه است؛ اما جنگ با ایران فشار فوق‌العاده‌ای به ناوگان وارد کرده است.