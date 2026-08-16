کد خبر: 1374217
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تاریخ انتشار: ۲۵ مرداد ۱۴۰۵ - ۲۰:۲۲
بين‌الملل » اخبار كلی

۸ کشور عربی و اسلامی، اسرائیل را مسئول شکست تلاش‌های صلح در غزه دانستند

1 هشت کشور عربی و اسلامی با صدور بیانیه مشترکی ضمن محکوم کردن مخالفت رژیم صهیونیستی با طرح ترامپ درباره غزه، این رژیم را مسئول کارشکنی در صلح در غزه دانستند.

جوان آنلاین: به نقل از خبرگزاری امارات (وام)، وزرای خارجه کشور‌های امارات، قطر، اردن، اندونزی، پاکستان، ترکیه، عربستان و مصر در بیانیه‌ای مخالفت آشکار رژیم صهیونیستی با نقشه راه اجرای طرح «دونالد ترامپ» رئیس جمهور آمریکا برای پایان دادن به درگیری در غزه را که در قطعنامه شماره ۲۸۰۳ شورای امنیت نیز ذکر شده، محکوم کردند.

به گزارش ایرنا، این کشور‌ها همچنین مخالفت رژیم صهیونیستی با تشکیل کشور فلسطینی را محکوم و تأکید کردند که این مواضع مخالفت مستقیم با طرح جامع درباره غزه و تهدیدی برای اجرای آن است و اساسا تلاش‌های جمعی برای تحقق صلح عادلانه و دائمی را تضعیف می‌کند.

در این بیانیه آمده است که این مخالفت رژیم صهیونیستی مؤید آن است که این رژیم از هم اکنون مسئول کارشکنی در تلاش‌های مربوط به برقراری صلح در غزه و دیگر اراضی اشغالی فلسطینی است.

وزرای خارجه این کشور‌ها همچنین بر نیاز مبرم برای اجرای کامل و فوری طرح جامع با هدف کمک به رسیدگی به وضعیت انسانی وخیم، تضمین امنیت و ثبات برای همه در غزه و زمینه‌سازی برای بازسازی و بهبود وضعیت نوار غزه و نیز حرکت به سمت برقراری صلح عادلانه و دائمی تأکید کردند.

در این بیانیه بر اهمیت تداوم ایفای نقش شورای صلح و ضرورت حمایت همه طرف‌ها از تلاش‌های مربوط به اجرای نقشه راه و قدم برداشتن در مسیر اجرای مرحله دوم طرح جامع ترامپ تأکید شده است.

به گزارش ایرنا، دفتر اطلاع رسانی دولت فلسطین در نوار غزه پیش‌تر با اشاره به مخالفت صریح بنیامین نتانیاهو نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی با «سند ۱۵ بندی» اعلام کرد که نتانیاهو شروط و مطالباتی غیرقابل اجرا مطرح کرده که در صدر آنها مخالفت با هرگونه عقب‌نشینی ارتش اشغالگر از نوار غزه قرار دارد.

در این بیانیه آمده است، مواضع نتانیاهو به طور آشکار با مسیر مذاکرات و نتایج حاصل از آن در تضاد است و عمدا تلاش‌ها برای تثبیت آتش‌بس را مختل کرده و به وخامت بیشتر وضعیت انسانی در غزه منجر می‌شود.

دفتر اطلاع رسانی دولت فلسطین در نوار غزه در ادامه عنوان کرد مخالفت با سند ۱۵ بندی، ضربه‌ای مستقیم به تلاش‌های میانجیگران و تلاشی برای فرار از تعهدات مربوط به مرحله دوم توافق است.

این نهاد اضافه کرد، تمامی طرف‌های فلسطینی با مسئولیت‌پذیری و انعطاف با نقشه راه و نتایج مذاکرات تعامل کرده‌اند تا از ریخته شدن خون فلسطینیان جلوگیری و به رنج انسانی در غزه پایان داده شود، اما رژیم صهیونیستی بار دیگر نشان داده است که به توافق‌ها و مسیر‌های دیپلماتیک پایبند نیست و با ایجاد بحران‌های ساختگی تلاش می‌کند شرایط را به نقطه آغاز بازگرداند و زمینه ادامه تجاوزات خود را فراهم کند.

دفتر اطلاع رسانی دولت فلسطین در نوار غزه، نتانیاهو و فرماندهان ارتش رژیم صهیونیستی را مسئول کامل پیامد‌های حقوقی، سیاسی و کیفری این رویکرد و خطراتی دانست که ادامه آن برای مسیر آتش‌بس به همراه خواهد داشت.

این دفتر همچنین از میانجیگران، طرف‌های ضامن توافق آتش‌بس، جامعه جهانی و سازمان ملل خواست با اعمال فشار فوری، رژیم صهیونیستی را به توقف جنگ نسل‌کشی و اجرای توافقات ملزم کنند.

در این بیانیه همچنین بر ضرورت آغاز فوری عقب‌نشینی ارتش اشغالگر از نوار غزه، بازگشایی گذرگاه‌ها، رفع محاصره، ورود کمک‌های بشردوستانه و آغاز روند بازسازی غزه بدون تاثیرپذیری از مانور‌های سیاسی رژیم صهیونیستی تاکید شده است.

دفتر اطلاع رسانی دولت فلسطین در نوار غزه در پایان تاکید کرد ملت فلسطین همچنان در سرزمین خود پایدار خواهد ماند و فشار‌ها و باج‌خواهی‌های نظامی و سیاسی رژیم اشغالگر صهیونیستی قادر نخواهد بود اراده فلسطینیان را درهم بشکند یا خواسته‌هایی را بر آنان تحمیل کند که از حقوق و فداکاری‌هایشان می‌کاهد.

برچسب ها: کشورهای عربی ، رژیم صهیونیستی ، غزه
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