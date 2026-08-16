جوان آنلاین: به نقل از الشروق، «کامل ادریس»، نخستوزیر سودان، روز یکشنبه اعلام کرد که یک گفتوگوی داخلی بین جریانات سودانی بهزودی آغاز خواهد شد.
به گزارش ایرنا، ادریس در دیدار با هیات شورای صلح و امنیت اتحادیه آفریقا به ریاست «محمد خالد»، رئیس الجزایری این شورا افزود: این روند به بهسازی ملی، مصالحه جامع و بازسازی قانون اساسی منجر خواهد شد و در نهایت با برگزاری انتخاباتی آزاد و عادلانه که در آن مردم سودان رهبری جدیدی را برای کشور برگزینند، پایان خواهد یافت.
کامل ادریس گفت که یک گفتوگوی داخلی بهزودی کلید خواهد خورد که «تمامی مردم سودان مالک آن هستند».
نخست وزیر سودان توضیح داد که گفتوگوی پیشرو به «بهسازی جامع ملی، مصالحه کامل ملی و بازسازی کامل قانون اساسی» منجر خواهد شد.
وی افزود که این روند با برگزاری انتخاباتی آزاد و عادلانه به پایان میرسد که در آن ملت رهبری جدیدی را برای کشور انتخاب میکند.
نخستوزیر سودان بر وجود «خطوط قرمزی که قابل عبور نیستند» تأکید کرد که شامل عدم برابری میان نیروهای مسلح سودان و شبهنظامیان پشتیبانی سریع و همچنین مخالفت با دخالت خارجی در امور داخلی این کشور است.
کامل ادریس با اشاره به اینکه ارتباط اتحادیه آفریقا با سودان باید بر اساس احترام متقابل میان کشورهای عضو بنا شود، تأکید کرد: تنها خود سودانیها هستند که نحوه اداره امور کشورشان را تعیین میکنند.
وی همچنین ابتکار صلح ارائه شده توسط دولت سودان به شورای امنیت سازمان ملل در دسامبر ۲۰۲۵ را ارائه کرد؛ ابتکاری که بر پایه عقبنشینی نیروهای واکنش سریع از مناطق تحت کنترل خود، ورود به فرآیندهای ادغام و خلع سلاح و در نهایت پایان دادن به جنگ استوار است.
نخست وزیر سودان گفت که این ابتکار با استقبال سازمانهای منطقهای و بینالمللی و نهادهای مذهبی جهانی مواجه شده و ابراز امیدواری کرد که اتحادیه آفریقا از تلاشهای سودان برای قرار دادن نام نیروهای پشتیبانی سریع در فهرست «سازمانهای تروریستی» حمایت کند.
وی افزود که نیروهای مسلح سودان به پیشرویهای خود در منطقه کردفان ادامه میدهند و بهزودی به سمت منطقه دارفور حرکت خواهند کرد تا «تمام کشور را آزاد کنند».
از سوی دیگر، رئیس شورای صلح و امنیت آفریقا بر همبستگی اتحادیه آفریقا با سودان و ملت آن تأکید کرد و بر پایبندی این شورا به اصول اتحادیه مبتنی بر احترام به حاکمیت کشورها، وحدت آنها و مخالفت با مداخله در امور داخلیشان تأکید ورزید.
در همین راستا، «عبدالفتاح البرهان»، رئیس شورای حاکمیتی سودان، روز جمعه از موافقت خود با ارائه حمایتهای لجستیکی و ضمانتهای قانونی، سیاسی و امنیتی برای یک گفتوگوی جامع سودانی به رهبری یک مکانیزم ملی مستقل خبر داد.
البرهان در سخنانی به مناسبت هفتاد و دومین سالگرد تأسیس ارتش سودان گفت که یک گروه از شهروندان، مکانیزمی مستقل را برای فراهم کردن مقدمات یک گفتوگوی جامع سودانی از داخل کشور و با مشارکت جریانهای سیاسی و اجتماعی مطرح کردهاند.
وی افزود که دولت علیرغم فراهم کردن ضمانتهای لازم برای برگزاری این گفتوگو، نهاد سازماندهنده آن نخواهد بود و دستورکار و خروجیهای آن را تعیین نخواهد کرد.
از آوریل ۲۰۲۳، سودان شاهد جنگی میان ارتش و نیروهای پشتیبانی سریع است که بر اساس برآوردهای سازمان ملل متحد و نهادهای بینالمللی، دهها هزار کشته و حدود ۱۳ میلیون آواره و پناهجو برجای گذاشته است.