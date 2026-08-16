جوان آنلاین: علی فرهادی معاون برنامهریزی و توسعه منابع وزارت آموزشوپرورشدر سی و نهمین اجلاس رؤسای آموزشوپرورش سراسر کشور، با تبیین نقشه راه این معاونت برای سال جاری، بر ضرورت تغییر پارادایم مدیریتی از اعتبارمحوری به برنامهمحوری تأکید کرد و گفت آموزشوپرورش به عنوان گستردهترین نهاد دولتی که ۴۴ درصد بدنه دولت را تشکیل میدهد، نیازمند مدیریت هوشمند منابع است. در رویکرد جدید، تخصیص بودجه دیگر صرفاً بر اساس درخواست نیست، بلکه منوط به ارائه برنامه عملیاتی دقیق و قابلسنجش است.
به گزارش تسنیم، فرهادی با تأکید بر اتصال سامانههای دادهای به یکدیگر به عنوان رکن اصلی تحول، تصریح کرد که با استقرار سامانه حقوق تحت وب، زمان پردازش و جمعآوری حقوق ماهانه که پیشتر حداقل ۱۲ روز زمان میبرد، به کمتر از سه روز کاهش یافته و قابلیت بازگشت و اصلاح اطلاعات نیز فراهم شده است. هدف نهایی وزارتخانه در حوزه پرداخت، حذف واژه مطالبات از ادبیات اداری مجموعه است.
وی در خصوص نیروی انسانی نیز افزود که با مدیریت سیستمی و هوشمند، بیش از ۹۳ هزار مورد نقلوانتقال فرهنگیان بدون دخالت فردی و بر اساس نیاز و تراز نیرو انجام شده که نتیجه مستقیم آن، کاهش چشمگیر مراجعات حضوری و اعتراضات در ستاد وزارتخانه بوده است.
معاون برنامهریزی و توسعه منابع وزارت آموزشوپرورش با اشاره به شاخصهای بودجهای، گفت که هدفگذاری وزارتخانه، افزایش حداقل یک درصد سهم آموزشوپرورش از بودجه عمومی کشور در هر سال است. در حال حاضر بودجه آموزشوپرورش ۴۶ درصد رشد داشته که ۲۵ درصد بیش از میانگین رشد بودجه کل کشور است. همچنین در بخش درآمدهای اختصاصی، برای تقویت اقتصاد درونزای آموزشوپرورش، برنامهریزی برای افزایش نیمدرصدی سهم این درآمدها در سال جاری انجام شده است.
وی با اشاره به بهبود وضعیت بدهیها اظهار داشت که به جز شرایط خاص، تمامی مطالبات آموزشوپرورش تا اردیبهشتماه تسویه شده بود. در بخش تملک بدهی وجود ندارد، پرداختهای مأموریت بهروز شده و سرانه دانشآموزی نیز ۱۲۴ درصد افزایش یافته است.
فرهادی از راهاندازی یک برنامه کاربردی جامع برای فرهنگیان خبر داد و گفت که این پلتفرم که برای شاغلین، بازنشستگان و خانوادههای آنان طراحی شده، تمامی خدمات از اسکان در سفر تا خدمات درمانی را پوشش میدهد. به عنوان مثال، معلمی که از ماکو قصد سفر به بندرعباس را دارد، میتواند تمامی مسیر، اسکان و نیازهای خود را در این اپلیکیشن مدیریت کند.
معاون برنامهریزی وزارت آموزشوپرورش در بخش دیگری از سخنان خود، بر تقویت مدارس دولتی تأکید کرد و افزود که تلاش مجموعه این است که خانوادهها به انتخاب مدارس دولتی تمایل داشته باشند و نه اینکه از سر اضطرار به سمت مدارس غیردولتی بروند. وی همچنین با اشاره به پتانسیل مدارس در حوزه انرژیهای تجدیدپذیر گفت که امکان تولید انرژی خورشیدی روی بام مدارس، معادل ظرفیت دو نیروگاه سیکل ترکیبی است که علاوه بر صرفهجویی اقتصادی، گامی بزرگ در کاهش آلودگی است. همچنین با تشکیل کارگروه تعمیر و تجهیز که به صورت هفتگی برگزار میشود، در حال شناسایی و رفع نیازهای مدارس هستیم.
فرهادی در پایان با اشاره به استخدام ۱۸۷ هزار نیرو در دو سال اخیر و انتشار رسمی برنامه عملیاتی وزارت آموزشوپرورش برای سالهای ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵، خاطرنشان کرد که مدیران کل و رؤسای مناطق باید منابع انسانی و مالی را هوشمندانه مدیریت کنند. وی تصریح کرد که باید در توزیع منابع عدالت رعایت شود و پرداختها با عملکردپیوند بخورد؛ مدیری که در تربیت دانشآموز المپیادی موفق بوده، باید تفاوت عملکردش را در نظام پرداخت مشاهده کند. آموزشوپرورش تنها زمانی به جایگاه اصلی خود بازمیگردد که همه برنامهها در خدمت مدرسه باشد