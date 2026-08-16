جوان آنلاین: زمینلرزهای به بزرگی ۳.۳ در مقیاس ریشتر، امروز (۲۵ مردادماه ۱۴۰۵) ساعت ۱۸:۳۵:۳۲ به وقت محلی، حوالی سردشت در استان خوزستان را لرزاند.
به گزارش مهر، بر اساس گزارش مرکز لرزهنگاری کشور، این زمینلرزه در طول جغرافیایی ۵۰.۲۹ و عرض جغرافیایی ۳۰.۴۱ با عمق ۶ کیلومتری ثبت شده است.
نزدیکترین شهرها به کانون این زمینلرزه، سردشت (۱۱ کیلومتری)، بهبهان (۲۱ کیلومتری) و بندر دیلم در استان بوشهر (۴۱ کیلومتری) اعلام شده است؛ نزدیکترین مراکز استان نیز یاسوج در فاصله ۱۲۸ کیلومتری و بوشهر در فاصله ۱۷۲ کیلومتری قرار دارند.
تا لحظه مخابره این خبر، گزارشی از خسارتهای جانی یا مالی ناشی از این زمینلرزه دریافت نشده است.