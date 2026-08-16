خبرگزاری رویترز اعلام کرد که مقامات حماس در برخی از نشست‌های میانجی‌ها در قاهره و همچنین در جلساتی با کوشنر و ملادینوف حضور یافتند.

جوان آنلاین: به نقل از الجزیره، خبرگزاری رویترز به نقل از یک منبع دیپلماتیک اعلام کرد: جرد کوشنر داماد ترامپ در قاهره با میانجی‌هایی از مصر، قطر و ترکیه دیدار کرد تا طرح ترامپ در خصوص غزه را پیش ببرد.

به گزارش مهر، بر این اساس، رویترز به نقل از یک منبع دیپلماتیک ادامه داد: مقامات حماس در برخی از نشست‌های میانجی‌ها در قاهره و همچنین در جلساتی با کوشنر و ملادینوف (نیکولای ملادینوف، فرستاده ویژه سازمان ملل در روند صلح غرب آسیا و رئیس شورای صلح برای غزه) حضور یافتند.

از سوی دیگر، وبگاه آکسیوس به نقل از یک منبع آگاه مدعی شد: هدف از دیدار کوشنر با سران حماس در مصر، تبدیل تعهدات این جنبش در زمینه خلع سلاح به گام‌های عملی است! کوشنر فردا دوشنبه درباره اقدامات متقابلی که (رژیم) اسرائیل باید انجام دهد، با نتانیاهو گفت‌و‌گو خواهد کرد.

این در حالیست که پیشتر اعلام شده بود: جرد کوشنر داماد و فرستاده دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا، با نمایندگان حماس و با حضور میانجی گرانی از مصر، ترکیه و قطر دیدار خواهد کرد.

منابعی آگاه ادعا کرده بودند که هدف از این دیدار، جلوگیری از فروپاشی توافق غزه است.