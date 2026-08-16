رسانه مطرح ایتالیایی: حال ترامپ خوب نیست

جوان آنلاین: به نقل از روزنامه کوریر دلا سرا، دکتر جاناتان راینر، هفت سوال پزشکی درباره سلامت دونالد ترامپ تروریست ۸۰ ساله مطرح کرده است.

به گزارش تسنیم، این سوالات شامل دلیل معاینه توسط ۲۲ متخصص، کبودی‌های غیرعادی روی دست‌ها، تورم ناگهانی پاها، خواب‌آلودگی مکرر، و انجام چندین آزمون شناختی می‌شود.

کاخ سفید در پاسخ توهین آمیز، ترامپ را «باهوش‌ترین» رئیس‌جمهور تاریخ خوانده و دکتر راینر را «احمق» و «آفت حرفه پزشکی» خطاب کرده است.

راینر تأکید کرده که تشخیص پزشکی نداده و فقط سوالات مشروعی مطرح کرده، زیرا مردم حق دارند از سلامت رئیس جمهور خود مطلع باشند.

این جنجال بحث درباره لایحه جیمی راسکین، نماینده دموکرات را داغ کرده که خواهان ایجاد کمیسیون مستقل کنگره برای ارزیابی سلامت روسای جمهور است.

هدف این لایحه جلوگیری از پنهان‌کاری اطلاعات پزشکی و پایان دادن به وابستگی به پزشک شخصی رئیس‌جمهور که زیر فشار سیاسی است، اعلام شده است.