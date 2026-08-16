پرواز‌های فرودگاه بین‌المللی قشم پس از وقفه ایجاد شده در پی شرایط موجود، از چهارشنبه ۲۸ مرداد از سر گرفته می‌شود و این فرودگاه با فراهم شدن الزامات لازم، آماده پذیرش و انجام پرواز‌های مسافری خواهد بود.

جوان آنلاین: محمد توکلی عصر یکشنبه در تشریح برنامه از سرگیری پرواز‌های فرودگاه بین‌المللی قشم به رسانه‌ها اظهار کرد: فعالیت پروازی این فرودگاه از روز چهارشنبه ۲۸ مرداد با انجام چند پرواز در مسیر‌های قشم، تهران و اصفهان دوباره برقرار می‌شود.

وی افزود: بر اساس برنامه اعلام‌شده، نخستین پرواز روز چهارشنبه در مسیر قشم ـ تهران ساعت ۷:۲۰ انجام خواهد شد و پس از آن پرواز قشم ـ اصفهان در ساعت ۱۰:۱۰ به انجام می‌رسد.

مدیر فرودگاه بین‌المللی قشم ادامه داد: پرواز اصفهان ـ قشم نیز ساعت ۱۲:۳۰ در برنامه پروازی روز چهارشنبه قرار دارد و در ادامه، پرواز قشم ـ تهران ساعت ۱۴:۵۰ انجام خواهد شد.

توکلی گفت: پرواز‌های پیش‌بینی‌شده برای این روز توسط شرکت هواپیمایی قشم‌ایر انجام می‌شود و برنامه اعلام‌شده، مبنای فعالیت پروازی فرودگاه در نخستین روز بازگشت پرواز‌های مسافری خواهد بود.



بازگشت تدریجی ارتباط هوایی قشم

وی با اشاره به اهمیت برقراری دوباره پرواز‌ها برای جزیره قشم بیان کرد: ازسرگیری پرواز‌های مسافری، امکان برقراری مجدد ارتباط هوایی قشم با برخی از مراکز مهم کشور را فراهم می‌کند و فعالیت‌های پروازی فرودگاه را پس از وقفه ایجادشده وارد مرحله جدیدی خواهد کرد.

مدیر فرودگاه بین‌المللی قشم اضافه کرد: برنامه پروازی روز چهارشنبه در حالی اجرا می‌شود که هماهنگی‌های لازم برای انجام پرواز‌ها صورت گرفته و فرودگاه برای پذیرش و خدمات‌رسانی به مسافران آماده است.

توکلی تأکید کرد: فعالیت‌های پروازی فرودگاه بین‌المللی قشم مطابق مجوز‌های صادرشده و در چارچوب الزامات و شرایط عملیاتی انجام خواهد شد و رعایت ضوابط مربوط به ایمنی و عملیات پروازی در روند فعالیت فرودگاه مورد توجه قرار دارد.

وی خاطرنشان کرد: برنامه پروازی اعلام‌شده مربوط به چهارشنبه ۲۸ مرداد است و انجام پرواز‌ها بر اساس مجوزها، هماهنگی‌های عملیاتی و برنامه شرکت هواپیمایی مربوط انجام خواهد شد.



مسیر‌های تهران و اصفهان دوباره به قشم متصل می‌شوند

بر اساس برنامه اعلام‌شده، در نخستین روز ازسرگیری پروازها، چهار پرواز در مسیر‌های قشم ـ تهران، قشم ـ اصفهان، اصفهان ـ قشم و قشم ـ تهران در برنامه قرار گرفته است. بر این اساس، حرکت نخستین پرواز از قشم به مقصد تهران ساعت ۷:۲۰ خواهد بود و پرواز قشم به اصفهان نیز ساعت ۱۰:۱۰ انجام می‌شود.

همچنین پرواز اصفهان به قشم ساعت ۱۲:۳۰ انجام خواهد شد و آخرین پرواز اعلام‌شده برای روز چهارشنبه در مسیر قشم ـ تهران ساعت ۱۴:۵۰ خواهد بود. تمامی این پرواز‌ها طبق برنامه اعلام‌شده توسط شرکت هواپیمایی قشم‌ایر انجام می‌شود.

ازسرگیری فعالیت پروازی فرودگاه بین‌المللی قشم پس از وقفه ایجادشده، امکان استفاده دوباره مسافران از ظرفیت حمل‌ونقل هوایی برای تردد میان جزیره و شهر‌های مقصد را فراهم می‌کند و برنامه پروازی روز چهارشنبه، نخستین برنامه اعلام‌شده برای بازگشت پرواز‌های مسافری این فرودگاه به شمار می‌رود.

فرودگاه بین‌المللی قشم نیز اعلام کرده است که روند فعالیت‌های پروازی در چارچوب مجوز‌های صادرشده و با رعایت الزامات عملیاتی ادامه خواهد یافت و برنامه‌های پروازی بر اساس هماهنگی‌های انجام‌شده میان فرودگاه و شرکت هواپیمایی اجرا می‌شود.

بر این اساس، مسافران مسیر‌های اعلام‌شده می‌توانند برنامه پروازی روز چهارشنبه ۲۸ مرداد را بر مبنای ساعت‌های اعلام‌شده پیگیری کنند و انجام هر پرواز تابع شرایط عملیاتی و مجوز‌های مربوط خواهد بود.