کد خبر: 1374206
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۲۵ مرداد ۱۴۰۵ - ۱۹:۳۳
جامعه » اخبار كلی

پرواز‌های فرودگاه قشم از ۲۸ مرداد از سر گرفته می‌شود

1 پرواز‌های فرودگاه بین‌المللی قشم پس از وقفه ایجاد شده در پی شرایط موجود، از چهارشنبه ۲۸ مرداد از سر گرفته می‌شود و این فرودگاه با فراهم شدن الزامات لازم، آماده پذیرش و انجام پرواز‌های مسافری خواهد بود.

جوان آنلاین: محمد توکلی عصر یکشنبه در تشریح برنامه از سرگیری پرواز‌های فرودگاه بین‌المللی قشم به رسانه‌ها اظهار کرد: فعالیت پروازی این فرودگاه از روز چهارشنبه ۲۸ مرداد با انجام چند پرواز در مسیر‌های قشم، تهران و اصفهان دوباره برقرار می‌شود.

وی افزود: بر اساس برنامه اعلام‌شده، نخستین پرواز روز چهارشنبه در مسیر قشم ـ تهران ساعت ۷:۲۰ انجام خواهد شد و پس از آن پرواز قشم ـ اصفهان در ساعت ۱۰:۱۰ به انجام می‌رسد.

مدیر فرودگاه بین‌المللی قشم ادامه داد: پرواز اصفهان ـ قشم نیز ساعت ۱۲:۳۰ در برنامه پروازی روز چهارشنبه قرار دارد و در ادامه، پرواز قشم ـ تهران ساعت ۱۴:۵۰ انجام خواهد شد.

توکلی گفت: پرواز‌های پیش‌بینی‌شده برای این روز توسط شرکت هواپیمایی قشم‌ایر انجام می‌شود و برنامه اعلام‌شده، مبنای فعالیت پروازی فرودگاه در نخستین روز بازگشت پرواز‌های مسافری خواهد بود.
 

بازگشت تدریجی ارتباط هوایی قشم
وی با اشاره به اهمیت برقراری دوباره پرواز‌ها برای جزیره قشم بیان کرد: ازسرگیری پرواز‌های مسافری، امکان برقراری مجدد ارتباط هوایی قشم با برخی از مراکز مهم کشور را فراهم می‌کند و فعالیت‌های پروازی فرودگاه را پس از وقفه ایجادشده وارد مرحله جدیدی خواهد کرد.

مدیر فرودگاه بین‌المللی قشم اضافه کرد: برنامه پروازی روز چهارشنبه در حالی اجرا می‌شود که هماهنگی‌های لازم برای انجام پرواز‌ها صورت گرفته و فرودگاه برای پذیرش و خدمات‌رسانی به مسافران آماده است.

توکلی تأکید کرد: فعالیت‌های پروازی فرودگاه بین‌المللی قشم مطابق مجوز‌های صادرشده و در چارچوب الزامات و شرایط عملیاتی انجام خواهد شد و رعایت ضوابط مربوط به ایمنی و عملیات پروازی در روند فعالیت فرودگاه مورد توجه قرار دارد.

وی خاطرنشان کرد: برنامه پروازی اعلام‌شده مربوط به چهارشنبه ۲۸ مرداد است و انجام پرواز‌ها بر اساس مجوزها، هماهنگی‌های عملیاتی و برنامه شرکت هواپیمایی مربوط انجام خواهد شد.
 

مسیر‌های تهران و اصفهان دوباره به قشم متصل می‌شوند
بر اساس برنامه اعلام‌شده، در نخستین روز ازسرگیری پروازها، چهار پرواز در مسیر‌های قشم ـ تهران، قشم ـ اصفهان، اصفهان ـ قشم و قشم ـ تهران در برنامه قرار گرفته است. بر این اساس، حرکت نخستین پرواز از قشم به مقصد تهران ساعت ۷:۲۰ خواهد بود و پرواز قشم به اصفهان نیز ساعت ۱۰:۱۰ انجام می‌شود.

همچنین پرواز اصفهان به قشم ساعت ۱۲:۳۰ انجام خواهد شد و آخرین پرواز اعلام‌شده برای روز چهارشنبه در مسیر قشم ـ تهران ساعت ۱۴:۵۰ خواهد بود. تمامی این پرواز‌ها طبق برنامه اعلام‌شده توسط شرکت هواپیمایی قشم‌ایر انجام می‌شود.

ازسرگیری فعالیت پروازی فرودگاه بین‌المللی قشم پس از وقفه ایجادشده، امکان استفاده دوباره مسافران از ظرفیت حمل‌ونقل هوایی برای تردد میان جزیره و شهر‌های مقصد را فراهم می‌کند و برنامه پروازی روز چهارشنبه، نخستین برنامه اعلام‌شده برای بازگشت پرواز‌های مسافری این فرودگاه به شمار می‌رود.

فرودگاه بین‌المللی قشم نیز اعلام کرده است که روند فعالیت‌های پروازی در چارچوب مجوز‌های صادرشده و با رعایت الزامات عملیاتی ادامه خواهد یافت و برنامه‌های پروازی بر اساس هماهنگی‌های انجام‌شده میان فرودگاه و شرکت هواپیمایی اجرا می‌شود.

بر این اساس، مسافران مسیر‌های اعلام‌شده می‌توانند برنامه پروازی روز چهارشنبه ۲۸ مرداد را بر مبنای ساعت‌های اعلام‌شده پیگیری کنند و انجام هر پرواز تابع شرایط عملیاتی و مجوز‌های مربوط خواهد بود.

برچسب ها: از سرگیری پروازها ، فرودگاه قشم ، مسافران
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
شهدای جنگ رمضان
سوگ خورشید
پربازدید ها

جزئیات درگیری ۲ هیئت عزاداری در مشهد/ تصاویر داخل حرم رضوی تکذیب شد

زمان پرداخت معوقات بازنشستگان تامین اجتماعی اعلام شد

حباب سکه به کف رسید/قیمت طلا و سکه چقدر تغییر کرد؟

حرم، نسبتِ بی‌نهایت

کاهش دمای تهران از فردا

محدودیت‌های ترافیکی از ۲۰ تا ۲۴ مردادماه اعلام شد

آمریکا باید جنگ را پایان دهد و پول‌های مسدود شده ایران را بپردازد

اهداف چهارگانه عربستان از امضای توافق مکه

پیام تبریک فرمانده کل سپاه به سرلشکر عبداللهی

تلاش مشترک ترامپ و نتانیاهو: نمایش شکستی تحقیرآمیز به عنوان یک دستاورد

دیدار وزیر کشور پاکستان با عراقچی

وزیر کشور پاکستان عازم تهران شد

پهپاد جدید ایران به موتور جت مجهز شد

برد موشک‌های ایران به بیش از ۴ هزار کیلومتر رسیده!

رفتار غیرحرفه‌ای سرمربی آلومینیوم با خبرنگاران

پیک مصرف برق تهران به ۱۲ هزار و ۷۵۰ مگاوات رسید

توافق ایران و عمان بر سر نقشه تردد کشتیرانی در تنگه هرمز

پایان عملیات پرواز‌های اربعین؛۲۴۲۷ پرواز برای جابه‌جایی زائران انجام شد

تقویت آمادگی و هماهنگی میان نیرو‌های مسلح ضرورتی راهبردی است

نیروهای مسلح ما بزرگ‌ترین ارتش ظاهری دنیا را در جنگ اخیر عاجز و شکست دادند

مخبر و فروزنده به عضویت در هیات عالی نظارت مجمع تشخیص درآمدند

تصویر جدیدی از رهبر معظم انقلاب منتشر شد

چرا زیارت امام رضا (ع) بر بخشش گناهان تأکید دارد؟

تبعات انسداد تنگه باب‌المندب بر تجارت و حمل‌ونقل دریایی

پرسش های بازنشستگان تأمین‌اجتماعی؛ معوقات چه زمانی پرداخت می‌شود

زیرساخت‌های انرژی منطقه‌ای در تیررس 

آمریکا ویزای ۱۷۵ هزار تبعه خارجی را باطل کرد

ایران در برابر هیچ تهدیدی از حقوق خود عقب نشینی نمی‌کند

نامه قالیباف به پزشکیان درباره ارائه فوری لایحه اصلاح بودجه به مجلس

با قدرت در کنار فقرا و محرومان می‌ایستیم

گفت‌وگوی تلفنی وزرای دفاع ایران و مالزی؛ تأکید بر توسعه همکاری‌های دفاعی و نظامی

عراقچی خطاب به مقامات آمریکایی: مراقب اخبار و اطلاعات جعلی باشید

آدرس «بی‌اعتمادی» اشتباهی داده شد!

اعمال تعرفه پلکانی برای پرمصرف‌ها

وحدت و معیشت تأکید رهبری است

تبریک رئیس مجلس خبرگان رهبری به محسن رضایی

مدیر برق عسلویه مورد ضرب و شتم قرار گرفت

تورم مصالح ساختمانی در تهران به ۱۰۶ درصد رسید

هم‌افزایی تنگه باب‌المندب و هرمز  در راهبرد جبهه مقاومت

جزئیات گواهی سپرده ارزی ویژه سرمایه‌گذاری اعلام شد

در دوران جنگ، هند در تامین دارو همراه ما بود؛ مسیر‌های انتقال دارو بسته بود

هر ایرانی یک بسیجی چگونه

رونق گرفتن حمل‌ونقل ریلی به خاطر ناامنی دریای سیاه

هشدار فعالیت سامانه بارشی جدید؛ تداوم موج گرمای شدید در یک استان

قیمت گاز در اروپا تا بازگشایی تنگه هرمز کاهش پیدا نمی‌کند

بدهی ۱۳۰۰۰ میلیارد تومانی پاساژ آلومینیوم به شهرداری تهران

شرایط سپرده ارزی برای سرمایه‌گذاری اعلام شد/ تبدیل ارز به ریال، ممنوع

آغاز موج سفر‌ها به مشهد/ پیش‌بینی جابه‌جایی ۳۰۰ هزار زائر با حمل‌ونقل عمومی

کشف کشتی‌غرق‌شده با ۵۰۰ کوزه

مهاجم آلومینیوم سرباز قو‌های سپید شد

سبک زندگی- همه
پیشنهاد سردبیر
کلاه گشاد سکو‌های برخط بر سر مردم با رمز «خرید اعتباری»
پرونده ۱۴۱ تراستی بدهکار به دادسرا می‌رود
عرب‌ها در میزبانی پایگاه‌های امریکا بازنگری می‌کنند
سخنی بنزینی با دولت کارشناسان!
بررسی حادثه ساحل رامسر/ آیا واقعا دریا جان جوان‌های آران و بیدگل را گرفت؟
مقاله استاد دانشگاه شیکاگو در فارن افرز/ فروپاشی سلطه امریکا در جنگ با ایران
کورسوی امید کسب‌وکار‌های کوچک
گفت‌وگو با همسر یکی از شهدای فتنه دی‌ماه/ در سالروز تولد فرزندش به شهادت رسید
گفت‌و‌گو با سعدالله زارعی/ «تغییر رفتار» توطئه امریکا و «تغییر پارادایم» پروژه تسلیم است
قاتل همسر به احترام امام رئوف بخشیده شد
اکبر عبدی و پایان آخرین نابغه غریزی کمدی/ مردی که خنده را زندگی کرد 
گفت‌وگو با پدر و همسر شهید جنگ رمضان/ گفت ما به‌سوی جبهه‌ها پرواز می‌کنیم
نگاهی به فرهنگ خادمی رضوی/ نزدیک‌ترین مسیر برای تقرب به امام‌رضا(ع)
هر ایرانی یک بسیجی چگونه
غافلگیری بنزینی ممنوع!
آموزش و پرورش
پهلوی‌ها-همه
آخرین اخبار