کد خبر: 1374202
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تاریخ انتشار: ۲۵ مرداد ۱۴۰۵ - ۱۹:۲۰
ورزش » ساير

طلا و نقره بدمینتون‌بازان در اوپن جوانان آذربایجان

1 امیرعلی احمدلو و آیسان زارعی در رقابت‌های بدمینتون اوپن جوانان آذربایجان موفق به کسب مدال طلا و نقره شدند.

جوان آنلاین: رقابت‌های اوپن جوانان آذربایجان با درخشش نمایندگان بدمینتون ایران به پایان رسید. امیرعلی احمدلو با کسب مدال طلا و آیسان زارعی با کسب مدال نقره، موفق به ثبت نتایجی ارزشمند برای بدمینتون ایران شدند.

به گزارش ایسنا، در این دوره از رقابت‌ها، نمایندگانی از کشور‌های ایران، آمریکا، آذربایجان، هند، ترکیه، ازبکستان، امارات و گرجستان حضور داشتند و بازیکنان در سطحی قابل توجه به رقابت پرداختند.

در بخش پسران، امیرعلی احمدلو، نماینده ایران، در حالی در این رقابت‌ها حضور داشت که در زمان برگزاری مسابقات در رده ۷۳ رنکینگ جهانی جوانان قرار داشت.

امیرعلی احمدلو با عبور از حریفانی از کشور‌های آمریکا و آذربایجان، به دیدار نهایی راه یافت و در مسابقه فینال نیز با شکست نماینده میزبان، عنوان قهرمانی و مدال طلای اوپن جوانان آذربایجان را از آن خود کرد.

این عنوان قهرمانی در حالی برای احمدلو به دست آمد که وی از بازیکنان منتخب ایران برای حضور در المپیک جوانان داکار است و شرکت در این رقابت‌ها در راستای برنامه آماده‌سازی، افزایش تجربه بین‌المللی و ارتقای سطح فنی وی برای حضور در این رویداد مهم انجام شد.

در بخش دختران نیز آیسان زارعی، در شرایطی که در زمان برگزاری مسابقات در رده ۴۸۳ رنکینگ جهانی جوانان قرار داشت، با عملکردی درخشان تا دیدار نهایی پیش رفت.

زارعی پس از پیروزی برابر حریفان خود، از جمله نماینده امارات، راهی فینال شد و در دیدار پایانی برابر نماینده امارات که اصالتاً هندی است، به میدان رفت و با وجود ارائه عملکردی قابل توجه، نتیجه را واگذار کرد تا با کسب مدال نقره به کار خود در این رقابت‌ها پایان دهد.

با توجه به نتایج کسب‌شده و امتیازات حاصل از این مسابقات، رنکینگ جهانی هر دو بازیکن پس از ثبت امتیازات این رقابت‌ها بهبود خواهد یافت و این موفقیت می‌تواند جایگاه آنان را در جدول رنکینگ جهانی جوانان ارتقا دهد.

برچسب ها: بدمینتون ، مدال طلا ، مدال نقره
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