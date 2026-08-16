رونالدو: شاید این آخرین سال فوتبال من باشد

جوان آنلاین: کریستیانو رونالدو در فصل جاری با پیراهن النصر در لیگ عربستان به میدان می‌رود.

به گزارش ایسنا، این ستاره پرتغالی ۴۲ سال سن دارد با این حال هنوز از نظر بدنی بازیکنی آماده و سرحال است.

رونالدو از احتمال خداحافظی خود از فوتبال در پایان فصل جاری سخن به میان آورد.

این ستاره پرتغالی گفت: شاید این آخرین سال فوتبال من باشد. بله این احتمال وجود دارد. می‌خواهم یک میراث درخشان و شگفت انگیز از خود به جای گذارم.

او ادامه داد: بعد از خداحافظی فرصت بیشتری برای استراحت، سفر و یا کار‌های دیگر را خواهم داشت.

رونالدو فصل قبل توانست برای نخستین بار عنوان قهرمانی در لیگ عربستان را با النصر به دست آورد و در این فصل هم تلاش خواهد کرد تا با این تیم قهرمانی در لیگ نخبگان را برای نخستین بار در طول دوران فوتبالی اش تجربه کند.