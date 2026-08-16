آکسیوس: آمریکا از بارزانی خواست، میزبان مذاکره تهران-واشنگتن باشد

جوان آنلاین: وبگاه آکسیوس ادعا کرد که در اواسط ماه می، مذاکره کنندگان آمریکایی که برای دستیابی به توافقی با ایران جهت پایان دادن به مناقشه (تهران- واشنگتن) تلاش میکردند، فردی را برای ایجاد یک کانال ارتباطی غیررسمی انتخاب کردند. وی «نیچروان بارزانی» رئیس اقلیم کردستان عراق بود!
به گزارش مهر، آکسیوس مدعی شد: به گفته ۲ منبع آگاه از جزئیات این تماس، گابارد (مدیر مستعفی سازمان اطلاعات ملی آمریکا) به بارزانی گفت که کاخ سفید معتقد است او میتواند در برقراری ارتباط کمک کند. برت مکگورک، که به عنوان مشاور خاورمیانه (غرب آسیا) ۴ رئیسجمهور آمریکا خدمت کرده است، در مصاحبهای گفت: نیچروان بارزانی فردی عملگرا و گرهگشا است. او در سراسر منطقه مورد احترام است و تقریباً همه را هم در تهران و هم در واشنگتن میشناسد. او همان کسی است که در شرایط دشوار و اضطراری با او تماس میگیرند.
وبگاه مذکور افزود: این منبع اظهار داشت که گابارد به بارزانی تأکید کرد که این تماس را با تأیید رئیسجمهور ترامپ و جی دی ونس معاون رئیسجمهور، برقرار کرده است. بارزانی با درخواست گابارد موافقت کرد.... ایالات متحده خواستار آن بود که بارزانی میزبان مذاکراتی محرمانه میان مذاکرهکنندگان ارشد آمریکا و ایران در اربیل باشد. این منبع اظهار داشت که بارزانی بار دیگر با طرف ایرانی گفتوگو کرد و این پیام را به آنها منتقل نمود. ایرانیها این پیشنهاد را رد نکردند، اما نسبت به امنیت خود نگرانی داشتند. آنها معتقد بودند که موساد عوامل و منابع متعددی در کردستان عراق دارد و نگران بودند که اسرائیلیها (صهیونیست ها) در اربیل یا در مسیر رفتوبرگشت به آنجا، برای ترور آنها تلاش کنند. نشست اربیل هرگز برگزار نشد.