یارانه نقدی مرحله ۱۸۶ مربوط به مردادماه ۱۴۰۵ به حساب سرپرستان خانوار‌های دهک‌های اول تا سوم در سراسر کشور واریز و قابل برداشت شد.

جوان آنلاین: یارانه نقدی مرحله ۱۸۶ مربوط به مردادماه سال جاری، به مبلغ ۱۱۲ هزار و ۸۵۲ میلیارد ریال به حساب ۱۰ میلیون و ۳۸۶ هزار و ۲۹۹ نفر از سرپرستان خانوار‌های دهک‌های اول تا سوم واریز و قابل برداشت است.

این پرداخت با اعمال کسورات مربوط به اقساط تسهیلات و تعهدات مالی سرپرستان خانوار از جمله تسهیلات وام اربعین، تسهیلات کرونا و خرید‌های اعتباری انجام شده است.

گفتنی است؛ بر اساس دهک‌بندی اعلام‌شده از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ۲۸ میلیون و ۲۱۳ هزار و ۱۴۳ نفر در دهک‌های اول تا سوم قرار دارند که یارانه نقدی آنان بیست‌وپنجم هر ماه از طریق ۲۸ بانک عامل در سراسر کشور به حساب سرپرستان خانوار واریز می‌شود.