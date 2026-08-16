کد خبر: 1374186
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تاریخ انتشار: ۲۵ مرداد ۱۴۰۵ - ۱۸:۱۹
بين‌الملل » اخبار كلی

هزینه ۱۳۵ میلیارد دلاری دو سال جنگ برای رژیم صهیونیستی

1 هزینه جنگی که رژیم صهیونیستی از اکتبر ۲۰۲۳ آغاز کرده، به حدود ۱۳۵ میلیارد دلار رسیده است.

جوان آنلاین: برآورد‌های اسرائیلی نشان می‌دهد، هزینه جنگی که از ۷ اکتبر ۲۰۲۳ آغاز شده، تاکنون به حدود ۴۲۰ میلیارد شِکل، معادل نزدیک به ۱۳۵ میلیارد دلار، رسیده است.

به گزارش ایسنا، براساس گزارش پایگاه خبری «معا»، پیش‌بینی می‌شود هزینه این جنگ در آینده از ۵۰۰ میلیارد شِکل فراتر رود و پیامد‌های اقتصادی آن برای اسرائیل سال‌ها ادامه داشته باشد.

بر اساس ارزیابی‌های اقتصادی اسرائیل، افزایش قابل توجه هزینه‌های نظامی لزوماً به معنای تضمین امنیت این رژیم نیست. روزنامه «د مارکر» به نقل از یک مقام اقتصادی اسرائیلی گزارش داده است که حتی دو برابر شدن بودجه امنیتی رژیم صهیونیستی طی یک دهه آینده نیز تضمینی برای تأمین امنیت نخواهد بود.

این جنگ همچنین حدود ۴۰۰ میلیارد شِکل به بدهی ملی رژیم صهیونیستی افزوده است. برآورد‌های داخلی نشان می‌دهد هزینه‌های نظامی در سال‌های آینده نیز صد‌ها میلیارد شِکل افزایش خواهد یافت. این در حالی است که ارتش رژیم صهیونیستی بیش از گذشته به نیرو‌های ذخیره متکی شده و هزینه‌های سنگینی برای خرید سلاح و مهمات پرداخت می‌کند، اما همچنان سازوکار مشخصی برای تأمین مالی این هزینه‌های فزاینده وجود ندارد.

با آغاز تهاجم زمینی به نوار غزه در اواخر اکتبر ۲۰۲۳، رژیم صهیونیستی پیش‌بینی کرده بود که جنگ دست‌کم سه ماه ادامه خواهد داشت، اما ذخایر مهمات این رژیم برای یک جنگ طولانی‌مدت آماده نشده بود.

بر اساس اظهارات یک افسر سابق ستاد کل ارتش رژیم صهیونیستی که روزنامه د مارکر به نقل از وی گزارش داده است، ذخایر مهمات حتی برای یک جنگ کوتاه نیز کمتر از میزان مورد نیاز بوده است. این در حالی است که میزان واقعی مصرف مهمات در جریان جنگ، بیش از دو برابر نرخ پیش‌بینی‌شده بوده است.

برچسب ها: جنگ ، رژیم صهیونیستی ، نوار غزه
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