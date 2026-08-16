کد خبر: 1374184
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تاریخ انتشار: ۲۵ مرداد ۱۴۰۵ - ۱۸:۱۵
بين‌الملل » اخبار كلی

پالیتیکو: تیم حقوقی ترامپ آب رفت!

1 تیم حقوقی نخبه پنج نفره ترامپ در یک شرکت بزرگ و معتبر، به خاطر رفتن چهار نفر به سمت‌های دولتی یا شرکت‌های رقیب، به یک نفر تقلیل پیدا کرده و حالا آن یک نفر باید بار سنگین سه پرونده حساس علیه رئیس‌جمهور آمریکا را به‌دوش بکشد تا وقتی که شرکت مذکور، نیرو‌های جدیدی جذب کند.

جوان آنلاین: پایگاه خبری پالیتیکو نوشت: وقتی دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا اوایل سال گذشته برای اولین بار یک تیم حقوقی نخبه را در سالیوان و کرامول استخدام کرد، شامل پنج نفر از شرکای این شرکت بود که همگی منشی قضات دیوان عالی و یکی از آنها به عنوان معاون دادستان کل خدمت کرده بود، اما حالا با گذشت ماه‌های متمادی، این گروه کوچکتر شده و امروز فقط یکی از آنها باقی مانده است.

به گزارش ایسنا، از ماه آوریل، چهار نفر از پنج عضو تیم حقوقی دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا یا به شرکت‌های رقیب رفته‌اند یا به این دلیل که رئیس جمهور آمریکا آنها را به سمت‌هایی در دولت یا قوه قضائیه ارتقا داده است. این وضعیت باعث شده تا رابرت گیوفرا جونیور، رئیس مشترک شرکت حقوقی سالیوان و کرامول، تنها شریک مسئول رهبری دفاع از ترامپ در تعدادی از دادخواست‌های تجدیدنظرخواهی مهم، از جمله تلاش برای لغو محکومیت کیفری او باشد.

در ماه ژوئیه، وکیل ارشد ترامپ به نام «گیوفرا» از شرکت حقوقی بزرگ «سولیوان‌اند کرامول» به صورت کاملا منفرد یک دادخواست را امضا کرد که از دیوان عالی آمریکا می‌خواست حکم ۸۳.۳ میلیون دلاری که به نفع «ای. جین کارول» نویسنده‌ای که از ترامپ شکایت کرده بود را باطل کند.

علاوه بر گیوفرا، یک وکیل از یک شرکت حقوقی کوچک در میسوری هم امضاکننده این دادخواست بود؛ شرکتی که پیش از این هم از ترامپ دفاع کرده بود.

علاوه بر درخواست تجدیدنظر کارول، که واکنش‌های شدیدی را در میان برخی از شرکای این شرکت برانگیخته است، شرکت حقوقی سالیوان و کرامول همچنین در حال رسیدگی به درخواست تجدیدنظر ترامپ در مورد محکومیت کیفری او در پرونده پولشویی منهتن و درخواست تجدیدنظر او در مورد یک پرونده کلاهبرداری مدنی است که توسط لتیتیا جیمز، دادستان کل نیویورک، مطرح شده است.

برای گیوفرا، که فهرستی از موکلان اصلی دعاوی و همچنین ریاست مشترک را برعهده دارد، غیرمعمول خواهد بود که هر سه درخواست تجدیدنظر را به تنهایی رسیدگی کند و این رویه به دلیل کم شدن تعداد اعضای گروه حقوقی رئیس جمهور آمریکاست.

یک فرد آشنا با کارکنان این شرکت حقوقی گفت، شرکت مذکور قصد دارد در دو هفته آینده، زمانی که قرار است در ۲۶ اوت خلاصه‌ای از درخواست تجدیدنظر ترامپ در مورد پرونده کلاهبرداری مدنی ارائه دهد، شرکایی را به تیم ترامپ اضافه کند. قرار است در ماه اکتبر، خلاصه‌ای از درخواست تجدیدنظر ترامپ در مورد محکومیت کیفری نیویورک ارائه شود.

استخدام شرکت حقوقی سالیوان و کرامول و به ویژه تیم پنج نفره آن توسط ترامپ در آغاز دوره دوم ریاست جمهوری‌اش، تغییر قابل توجهی در رابطه بین جامعه حقوقی سفیدپوستان و او نشان داد که پیش از این برای به دست آوردن چنین نمایندگی تلاش می‌کرد.

البته باید به این مساله اشاره کرد که برخی از وکلایی که در گذشته از ترامپ دفاع می‌کردند، به دلیل ارتباطشان با او، اعتبار یا شغل خود را از دست دادند، اما برخلاف وکلای قبلی ترامپ که به خاطر همکاری با او به اعتبارشان لطمه خورد، این چهار نفری که از گروه حقوقی او رفتند، نه‌تنها آسیب ندیدند، بلکه موقعیت‌شان بهتر شد؛ دو نفر به مناصب قضایی و دولتی ارتقا یافتند و دو نفر دیگر به یک شرکت معتبرتر نقل مکان کردند.

برچسب ها: تیم ترامپ ، تیم حقوقی ، آمریکا
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