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تاریخ انتشار: ۲۵ مرداد ۱۴۰۵ - ۱۸:۱۳
جامعه » اخبار كلی

آخرین هماهنگی‌ها برای برگزاری بزرگترین آزمون علمی کشور

1 رئیس سازمان سنجش آموزش کشور بر هماهنگی کامل دستگاه‌های اجرایی، امنیتی و انتظامی برای برگزاری با کیفیت و مطلوب آزمون سراسری تأکید کرد.

جوان آنلاین: دکتر رضا محمدی امروز در نشست نمایندگان تام‌الاختیار و مسئولان حفاظت آزمون حوزه‌های برگزارکننده آزمون‌های سراسری و اختصاصی پذیرش دانشجو- معلم سال ۱۴۰۵ که با حضور روسای ستاد‌های استانی، نمایندگان تام الاختیار و مسئولان حفاظت آزمون سراسری سال ۱۴۰۵ به صورت مجازی برگزار شد، گفت: آخرین هماهنگی‌ها جهت اجرای مطلوب آزمون سراسری در حال انجام است و با آمادگی و هماهنگی کامل شبکه ملی اجرا و حفاظت، آزمون در روز‌های ۲۹ و ۳۰ مردادماه برگزار خواهد شد.

به گزارش ایسنا، وی آزمون سراسری را بزرگترین رویداد علمی ملی توصیف و تصریح کرد: با توجه به نقش و جایگاه این آزمون در آینده شغلی و حرفه‌ای متقاضیان و به تبع آن آینده علمی کشور از حساسیت خاصی برای جامعه و نظام برخوردار است.

محمدی ضمن تاکید بر برنامه ریزی علمی و عملی برای اجرای این آزمون عنوان کرد که کیفیت مطلوب اجرای آزمون تصادفی نیست و باید برای آن برنامه ریزی کرد. برنامه ریزی مطلوب ضمن جلوگیری از لغزش و خطا، امکان پیش‌بینی پذیری و جلوگیری از تغییرات تصادفی را فراهم می‌کند.

وی گفت: مسئولیت اجتماعی شبکه ملی، حفظ مقوله کانونی عدالت است و این امر مستلزم پاسداری از حق و حقوق شرکت کنندگان و متقاضیان و برگزاری آزمونی علمی، سالم و مطمئن است. 

رئیس سازمان سنجش آموزش کشور با تأکید بر ضروری برگزاری مطلوب آزمون سراسری، گفت: برگزاری با کیفیت این آزمون به عنوان یک آزمون خطیر و سرنوشت‌ساز برای متقاضیان و به عنوان یک رویداد علمی ملی و مردمی ارتباط تنگاتنگی با حفظ نظم، آرامش و سلامت آزمون دارد و خوشبختانه تمامی دستگاه‌های اجرایی، امنیتی و انتظامی همکاری بسیار خوبی با سازمان سنجش آموزش کشور دارند و شرایط برای برگزاری یک آزمون سالم، ایمن و مطمئن آماده است.

محمدی روز برگزاری آزمون سراسری را جشن ملی در کشور خواند و تصریح کرد: آزمون سراسری باید با بالاترین کیفیت برگزار شود و در این زمینه تکریم خانواده متقاضیان نیز مهم است و مسئولان حوزه‌ها تلاش کنند در حد مقدورات هر حوزه جایگاه مناسبی برای این عزیزان فراهم کنند هر چند با توجه به گرمای هوا و کمبود امکانات در خارج از حوزه‌های برگزار آزمون توصیه می‌شود این حضور تا حد امکان کاهش یابد. 

رئیس سازمان سنجش آموزش کشور با تاکید بر پایش صفحات و تارنما‌های مدعی تقلب در فضای مجازی گفت: تمامی این صفحات توسط نهاد‌های انتظامی و امنیتی مورد رصد قرار گرفته‌اند و از خانواده‌ها و متقاضیان درخواست کرد تحت هیچ شرایطی در دام آنها نیفتند. 

به گزارش روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور، معاون وزیرعلوم، تحقیقات و فناوری در پایان بر نقش خانواده‌ها در ایجاد آرامش و تدارک زمینه مناسب برای شرکت فرزندانشان در این آزمون خطیر و سرنوشت‌ساز تأکید کرد.

برچسب ها: سازمان سنجش ، آزمون سراسری ، آینده شغلی
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