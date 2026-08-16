هشدار صنعا به ریاض: تبدیل یمن به میدان جنگ و درگیری غیر قابل قبول است

عضو شورای عالی سیاسی یمن تاکید کرد که تبدیل اراضی این کشور به میدانی برای رویارویی در حالی که خاک و منافع عربستان از پیامد‌های آن مصون بماند، غیرقابل قبول است.

جوان آنلاین: به نقل از المسیره، «عبدالعزیز بن حبتور» عضو شورای عالی سیاسی یمن امروز در سخنانی عنوان کرد: ادامه تقویت نیرو‌ها و افزایش تجهیزات و تلاش‌های دشمن برای تحمیل معادلات نظامی جدید، با اقدامات لازم برای محافظت از یمن، امنیت و حاکمیت مقدس آن مواجه خواهد شد.

به گزارش ایرنا، وی تصریح کرد، افزایش مداوم نیرو‌های و تجهیزات سعودی (در خاک یمن) که بخشی از یک کارزار تشدید شونده است و با فشار اقتصادی و سیاسی و محاصره خفه‌کننده همراه بوده، نشان می‌دهد که گزینه تشدید تنش همچنان روی میز است.

بن حبتور تأکید کرد، تلاش برای انتقال تنش به داخل یمن از طریق نیرو‌های محلی و نیابتی، موجب سلب مسئولیت عربستان سعودی در قبال عواقب و پیامد‌های آن نخواهد شد.

وی همچنین گفت تبدیل اراضی یمن به یک فضای باز برای رویارویی در حالی که خاک و منافع عربستان از پیامد‌های آن مصون بماند، غیرقابل قبول است.

طی روز‌های اخیر، درگیری‌ها میان نیرو‌های مسلح یمن و شبه نظامیان وابسته به دولت مستعفی یمن-مورد حمایت عربستان- در چند محور یمن تشدید شده است.

دیروز هم بین نیرو‌های مسلح یمن و عناصر تحت حمایت عربستان در چند نقطه به ویژه در استان‌های تعز، مأرب و الضالع درگیری شدیدی رخ داده بود.

ناظران معتقدند تشدید تبادل حملات، نگرانی‌ها درباره بازگشت یمن به یک درگیری گسترده‌تر و پایان آرامش نسبی سال‌های اخیر را افزایش می‌دهد.